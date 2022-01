BlueTrusty confirme la pertinence de son positionnement et son dynamisme

BlueTrusty, la filiale d’ITS Group spécialiste des sujets liés à la Cybersécurité, continue d’accélérer en annonçant une augmentation significative de son volume d’affaires en 2021. En parallèle de son activité historique auprès des grands comptes déjà très vigoureuse, BlueTrusty a conclu de nombreux nouveaux contrats auprès d’ETI et de PME françaises.

Ce dynamisme de BlueTrusty s’explique principalement par l’innovation et l’adéquationa de l’offre au marché : un ensemble de prestations à forte valeur ajoutée pour élever la protection du système d’information des entreprises en s’appuyant sur des outils et des services performants, dans un cadre de juste prix. Dans ce contexte, BlueTrusty intervient notamment sur des sujets très demandés tels que les SIEM as a Service, la sécurisation des CMS (Drupal, Wordpress..), les campagnes de sensibilisation au phishing, RSSI à temps partagé ou encore de la réponse aux incidents de cybersécurité.

Un autre élément tracteur de croissance pour BlueTrusty a été le lancement d’une offre de « Stress Test aux Ransomwares » pour évaluer de façon non intrusive le niveau de cyberprotection du poste de travail dans les entreprises. Cette offre innovante couvre 10 thématiques et plus de 80 points de contrôle. Ainsi, le comportement des ransomwares récents les plus fréquents est émulé, et la protection efficace ou défaillante du poste de travail est constatée. Cette solution unique sur le marché est d’ores et déjà utilisée par plusieurs dizaines d’entreprises . Enfin, BlueTrusty a continué de développer son écosystème de partenaires .

Stéphane REYTAN, Directeur de BlueTrusty « L’exposition des entreprises au risque cyber est plus que jamais un sujet stratégique. Toutes les entreprises et organisations sont aujourd’hui concernées et souhaitent s’appuyer sur des dispositifs leur permettant de se protéger efficacement tout en maîtrisant leurs coûts. Nous proposons une offre complète qui permet aux ETI et PME d’accéder rapidement à de réels gains opérationnels et de mettre en place une gouvernance cyber leur permettant de se protéger efficacement des nombreuses menaces qui s’intensifient, par exemple en matière de Ransomwares. »