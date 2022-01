ASC Technologies France en forte croissance en 2021

ASC Technologies, un fournisseur mondial de logiciels d'enregistrement omnicanal, de gestion de la qualité et d'analyse s'adressant à toutes les entreprises ayant des besoins d'enregistrement, confirme la pertinence de son positionnement en annonçant une forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses parts de marché.

Cette solide croissance d’ASC Technologies s’explique par la qualité de l’offre de l’éditeur qui a su proposer des solutions de pointe permettant aux entreprises de répondre à leurs besoins réglementaires et/ou métier pour enregistrer et analyser les communications réalisées avec leurs clients. Dans ce contexte, ASC Technologies intervient notamment sur des sujets d’expertise dans des secteurs comme la finance et la relation client.

Un autre élément générateur de croissance pour ASC Technologies France a été le lancement de nombreux projets de conformité au sein des grandes plateformes de communications comme Microsoft Teams auxquelles les solutions d’ASC Technologies sont totalement intégrées. On notera également que le télétravail suite à la crise sanitaire actuelle a fortement fait évoluer les usages et accélérer la croissance des activités d’ASC Technologies France. Une autre part du développement s’explique aussi par la performance des partenariats noués avec de grandes ESN, cabinets de conseils et opérateurs.

Dans ce contexte, différentes alliances ont été conclues avec des sociétés comme NXO ou encore Foliateam. ASC Technologies France ambitionne de continuer à tisser des partenariats pour accroitre sa croissance à l’échelle nationale et accéder à de nouveaux marchés notamment dans les secteurs de la relation client. Enfin, la récente évolution réglementaire dans les métiers de l’assurance qui oblige les compagnies à enregistrer leurs échanges avec les clients devrait aussi être une nouvelle source d’opportunité pour ASC Technologies.

Éric BUHAGIAR, Directeur Général d’ASC Technologies France « La transformation digitale amène les entreprises à repenser leurs processus opérationnels, notamment en matière de traitement des informations et d’enregistrement des conversations. Nos solutions de qualité associées aux grandes plateformes de communication du marché comme Teams, sont un moyen efficace d’associer qualité de service et réponse à des enjeux métiers et réglementaires. ».

En 2022, l’éditeur devrait annoncer le support de nouvelle solution de collaboration cloud ainsi que des fonctionnalités avancées d’analyse de la conformité avec l’IA.