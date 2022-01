English Danish

Selskabsmeddelelse

20. januar 2022

Meddelelse nr. 1

NKT samarbejder med de tyske konkurrencemyndigheder

NKT A/S informerer om, at der er igangsat undersøgelser på selskabets to største tyske lokationer som led i de tyske konkurrencemyndigheders (Bundeskartellamt) undersøgelser af flere producenter af energikabler og andre industrirelaterede virksomheder.

Baggrunden for undersøgelserne er mistanke om, at energikabelproducenter potentielt har koordineret beregningerne af industriens standard for metaltillæg i Tyskland.

NKT samarbejder med myndighederne.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022





Vedhæftet fil