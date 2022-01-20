Wi-Fi Alliance® 2022年Wi-Fi发展趋势

德克萨斯州奥斯汀, Jan. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2022年，Wi-Fi®用户需要更高效、更可靠和更安全的网络连接。6 GHz监管批准、远程混合工作场景以及家庭、企业和物联网（IoT）环境中的复杂连接系统将继续推动人们对大容量、低延迟Wi-Fi的需求。2022年，将有约180亿台设备投入使用，44亿台设备发运1。随着Wi-Fi发展动力的积蓄，Wi-Fi Alliance®预计2022年将出现4种Wi-Fi发展趋势。



Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E在家庭和企业中得到进一步采用

Wi-Fi 6的市场采用速度比前几代Wi-Fi产品快50%，原因是人们对优质Wi-Fi服务的需求以及手机、平板电脑和接入点（AP）连接变得更加高效可靠。此外，增强性能、低延迟和更高 功效 使Wi-Fi 6能够以无与伦比的方式满足物联网的各种需求。6 GHz在全球范围内日益普及，加上 Wi-Fi 6E互操作性认证 ，为多样化Wi-Fi 6E生态系统奠定了基础。2022年，将有超过3.5亿台Wi-Fi 6E设备进入市场2。2022年，家庭和企业中的Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E将在日常生活中变得更加普遍。 针对个人电脑、笔记本电脑 和 网状系统 的Wi-Fi 6与Wi-Fi 6E解决方案已经推出，我们预计将有更多支持Wi-Fi 6的家庭网络、汽车、物联网和增强/虚拟现实（AR/VR）解决方案进入用户手中。Wi-Fi 6E接入点将部署在家庭网络中，以满足带宽密集型、延迟敏感型应用程序的诸多需求，更多的服务提供商将通过使其Wi-Fi 6E家庭网关和接入点成为其订阅计划的一部分， 凸显 Wi-Fi 6E为客户带来的巨大速度和容量优势。

Wi-Fi Alliance推进AFC框架

Wi-Fi 6E的 全球发展势头 每天都在增加，并且不断推动在6 GHz频段为更多国家和地区的Wi-Fi提供1200 MHz的完整频谱。2022年，Wi-Fi Alliance将继续领导自动化频率协调（AFC）框架的开发，以确保由AFC服务提供商组成的多样化生态系统，从而在需要AFC的地区最大限度地采用户外和标准功率的Wi-Fi 6E。加拿大和美国已经将AFC系统纳入6 GHz监管框架，其他国家和地区的监管机构也在考虑采用这一系统。Wi-Fi Alliance已宣布发布 AFC系统实施规范和测试计划 ，十多家潜在的AFC服务提供商已向联邦通信委员会表示对此存在兴趣。 今年，预计Wi-Fi Alliance将继续最大限度地采用标准功率和户外Wi-Fi 6E，并加速Wi-Fi 6E优势的呈现。

Wi-Fi满足各种物联网要求

在消费者购买有助于节省能源、时间和金钱的联网电器、安全系统和智能扬声器意愿的推动下，2022年全球智能家居市场份额将达到530亿美元以上3。随着企业在物联网上投入数万亿美元和消费者将更多联网设备添加到自己家中，Wi-Fi将在2022年进一步转型智能家居市场。Wi-Fi长期以来一直是物联网的首选技术，扩展后的Wi-Fi物联网产品组合现在可以更好地满足各种智能家居连接需求。Wi-Fi 6巩固了Wi-Fi成为物联网的主要选择；Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E包括正交频分多址访问（OFDMA）等功能，可在密集环境中提高性能。同时，目标唤醒时间（TWT）功能可降低电池消耗，使Wi-Fi成为基于传感器设备的理想解决方案。最近推出的 Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ 设备可提供长范围、低功耗Wi-Fi服务，在物联网（IoT）和工业物联网（IIoT）环境以及零售、农业、医疗保健、智能家居和智慧城市市场中实现多种节能型新用例。所有 Wi-Fi CERTIFIED ™ 设备都需要强大的WPA3™安全性，为物联网环境提供最高级的保护。

Wi-Fi网络达到全新的优化水平

越来越多的设备和用户依靠视频会议、语音转IP服务、扩展现实（XR）应用程序以及家庭和企业网络中的高清（UHD）流，这为网络管理员和服务提供商带来了更大的压力。当前Wi-Fi网络上使用的额外数据流量和高级应用程序需要新的网络优化水平。Wi-Fi CERTIFIED网络优化技术产品组合在2022年取得了许多进展，使Wi-Fi在家庭和企业网络中具有更大的流动性、更高的网络效率以及更高的网络可见性和管理能力。包括 Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect ™ 和 Wi- Fi CERTIFIED EasyMesh ™ 在内的优化产品可提供更加安全、智能和高效的Wi-Fi家庭网络。 Wi-Fi CERTIFIED Optimized Connectivity ™ 提高了在Wi-Fi网络内部、跨Wi-Fi网络以及Wi-Fi与蜂窝网络之间的流动衔接性。 Wi-Fi CERTIFIED QoS Management ™提供强大的服务交付和高质量的Wi-Fi体验，而 Wi-Fi CERTIFIED Data Elements ™ 有助于服务提供商和网络管理员更好地管理复杂的Wi-Fi网络。2022年，我们还将看到服务提供商在密集地区、城市和公共区域部署更多的Wi-Fi，这些部署为 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint ® 提供支持， 这是OpenRoaming框架的基础，可提高速度、安全性和可靠性方面的标准。

了解Wi-Fi Alliance成员对2022年Wi-Fi发展趋势的更多见解，以及观看 AirTies 、 Aruba 、 ASSIA 、 Boingo 、 Broadcom Inc. 、 CommScope 、 Extreme Networks 、 HFCL Limited、 英特尔 、 NetExperience 、 onsemi 、 高通公司 关于2022年Wi-Fi发展趋势的视频，请访问： https://bit.ly/2022WiFiTrends

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Wi-Fi Alliance ® 是为用户提供Wi-Fi®的全球性公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将全球各地的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance已完成7万多项Wi-Fi认证。Wi-Fi CERTIFIED™认证封印标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用程序中占据了互联网流量的一半以上。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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1IDC Research，2022年

2IDC Research，2022年

3Statista，2021年