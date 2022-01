Coway-Innovationen, Die Sie Gesund Durch Den Winter Bringen

- Schützen Sie Ihr Zuhause vor der Belastung durch Luftverschmutzung in Innenräumen

- Wie die Luftqualität in Ihrem Zuhause Ihre Lebensqualität verbessert

SEOUL, South Korea, Jan. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Luftqualität zu Hause hat einen enormen Einfluss auf unser Leben – von unserem Schlaf- und Tagesgefühl über unser Energieniveau, unsere kognitive Leistungsfähigkeit bis hin zur Gesundheit unserer Familien. In den letzten Jahren sind sich die deutschen Verbraucher der Bedeutung der Luftzirkulation und der Auswirkungen der Luftqualität auf ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität zunehmend bewusst geworden, insbesondere weil die Arbeit von zu Hause aus für viele zum neuen Standard geworden ist.

Die Luftverschmutzung in Innenräumen ist ernst und oft unsichtbar:

Je kleiner die Verschmutzungspartikel sind, desto gefährlicher sind sie für den Körper

Alltägliche Dinge wie Kochen, Putzen oder das Zusammenleben mit Haustieren können schädliche Schadstoffe in der Luft erhöhen. Dies in Kombination mit negativen Einflüssen wie Luftverschmutzung von außen, Schimmel und Pollen kann zu Gesundheitsproblemen wie Atemwegsinfektionen, Allergien und Asthmasymptomen führen.



Wussten Sie, dass je kleiner die Schadstoffpartikel sind, desto schädlicher sie für Körper, Lunge und Gehirn sind?

Die Lösung? Luftkreislauf und Luftreinigung! Aber wie kann man lüften, wenn uns die Winterkälte zwingt, die Heizung hochzudrehen und Fenster und Türen geschlossen zu halten?

In den letzten drei Jahrzehnten war Coway, „The Best Life Solution Company“, das koreanische Unternehmen für umweltfreundliche Haushaltsgeräte, das führend in der Luftreinigung ist. Mit jahrzehntelanger Forschung hat Coway das branchenführende HyperCaptive™-Luftfiltersystem entwickelt. Das System besteht aus einer Schicht mehrerer Filter, die bis zu beispiellosen 99,999 % der Verschmutzung bis auf 0,01 Mikrometer entfernen – kleiner als die meisten Viren und Bakterien1. Das Filtrationssystem wird auf eine Vielzahl von Coway Airmega Luftreinigern angewendet, darunter den revolutionären Airmega Jet, den legendären Airmega Mighty und den Airmega 150 mit dem bequemsten Filtermanagement, bei dem Verbraucher den Vorfilter buchstäblich herausziehen können, ohne die Produktabdeckung zum Reinigen zu öffnen. Der Luftreiniger mit aerodynamischer Technologie saugt die Luft schnell und leise an, was bedeutet, dass die Luft mehrmals pro Stunde in den Luftreiniger ein- und ausströmt, sodass Benutzer ihre Wohnungen und Büros frei von Gerüchen, Staub, Haaren, Schimmel und Bakterien, Keimen und Viren halten können.

Der Airmega Luftreiniger ist intelligent und hat ein schönes Design

Die intuitiv auf dem Luftreiniger angezeigte Echtzeitüberwachung hilft dem Benutzer, die Raumluftqualität unmittelbar zu überwachen. Der Smart Auto-Modus schaltet die Lüftergeschwindigkeit automatisch um, indem er die Umgebungsluftqualität analysiert. Mit der mobilen IoCare-App können Nutzer die Raumluftqualität überwachen und den Luftreiniger aus der Ferne aktivieren. Airmega gewann die renommiertesten Designpreise der Welt, darunter die Reddot-, iF-Design- und IDEA-Awards, und kombiniert Leistung und Technologie mit einem großartigen Aussehen, das den Luftreiniger und sein luxuriöses Design zu einem Gesprächsthema in jedem Raum macht.

Menschen helfen, ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen

Die Airmega-Produkte sind, zusammen mit anderen innovativen Serien „Smart Sleep Solution“ „Noble Collection“ und „Icon“, die innovativen Produkte, die Coway auf der CES (5.-8. Januar 2022) in Las Vegas präsentierte. Die CES ist die einflussreichste jährliche Technologiemesse der Welt, auf der Aussteller ihre neuesten Innovationen der Öffentlichkeit vorstellen. Unter dem Thema Wir innovieren für Ihr besseres Leben teilt Coway seine Vision für das Zuhause der Zukunft und zeigt, wie Technologien der nächsten Generation unseren Alltag komfortabler machen.

„Innovation mit unserer Lebensweise verbinden, ist wirklich eine großartige Chance für uns. Indem wir unsere Smart Home-Innovationen teilen können, können wir zeigen, wie wir weiterhin Produkte revolutionieren, die das Zuhause verändern und die Menschen befähigen, persönliche Verantwortung für ihr Wohlbefinden zu übernehmen,“ so Rodney Ryu, der Geschäftsführer von Coway Europe B.V.

An der Spitze der Design-Exzellenz

Coway ist ein Pionier und weltweit führend auf dem Markt für Raumluftqualität mit weltweit erstklassigen F&E- und Produktionskapazitäten.



Das Unternehmen nutzte die CES-Veranstaltung als Gelegenheit, seine Innovationen mit Technologieführern aus verschiedenen Branchen zu teilen. Darüber hinaus möchten Verbraucher im Zuge der globalen COVID-19-Pandemie mehr Ausgeglichenheit, Gesundheit, Glück und Nachhaltigkeit in ihr Leben bringen. Die zunehmende Bedeutung einer gesunden, hygienischen und sicheren Umgebung zeigt die Nachfrage der Verbraucher nach den innovativen Lösungen von Coway.

Über Airmega

Die Marke Airmega ist das Gesicht des Luftreinigers von Coway und steht für echte Innovation. Alle Airmega Luftreiniger verfügen über das HyperCaptive™ Luftfiltersystem und sind so konzipiert, dass sie intuitiv und einfach zu steuern sind und ihre Einstellung ständig überwachen, um die Luftqualität zu optimieren und für ein besseres Wohlbefinden in Innenräumen zu sorgen.



Der Airmega 150 ist ein dreifach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnetes Modell für kleine Räume mit einer bahnbrechenden einfachen Filterwartung. Der Airmega 300S ist ein Dual-Powered-Modell mit intelligenten Funktionen und mobiler Konnektivität, wodurch er perfekt für mittlere bis große Räume geeignet ist. Airmega Hue & Healing unterstützt ein angenehmes Schlafen bei optimaler Luftfeuchtigkeit und Sauberkeit.



Airmega-Luftreiniger haben ikonische Modelle, die mittlere bis große Räume abdecken und von Drittanbietern umfassend anerkannt wurden.



Airmega Jet, mit der revolutionären MegaJet™ Technologie, wird von Testfakta, einem renommierten schwedischen Elektronik-Testlabor auf Platz 1 eingestuft. Der außergewöhnliche Airmega Mighty (AP-1512HH) mit dem Ionisator wurde vom Wirecutter der New York Times sieben Jahre in Folge als die beste Wahl unter über 47 konkurrierenden Modellen eingestuft.

¹ Die Luftreiniger von Coway fangen nachweislich Staub, Pollen, Hautschuppen, Viren und Bakterien in der Luft ein, basierend auf KCL-Tests (Korea Conformity Laboratories). Sie wurden in einer 30-Zoll-Kammer gemäß dem Standard der Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA 002-132: 2018 Modified) getestet, um die Partikelentfernungsrate von e 0,01㎛ zu messen. Diese wurden auf maximale Lüftergeschwindigkeit bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit getestet. Die Leistung kann in der tatsächlichen Wohnumgebung der Kunden variieren. Gilt für alle Produkte außer dem befeuchtenden Luftreiniger Hue & Healing.

Über Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company“, wurde 1989 in Korea gegründet. Seit seiner Gründung hat es mit über 6.800 Mitarbeitern, dem größten F&E-Zentrum Asiens, 4.200 geistigem Eigentum-Lizenzen und Patenten seine Stellung als Branchenführer gehalten. Das Unternehmen ist seit den 2000er Jahren bahnbrechend für branchenführende Luftreiniger auf dem europäischen Markt und hat sich entschieden, seinen europäischen Hauptsitz im Jahr 2021 in Amstelveen (NL) anzusiedeln.



Durch seine Expertise im Bereich der häuslichen Gesundheit, preisgekrönter Produkte, konkurrenzloser Marktanteile und Kundenzufriedenheit hat Coway weltweite Markenbekanntheit erlangt. Seine Mission ist es, das Leben der Menschen gesünder, komfortabler, hygienischer und sicherer zu machen.



Als führendes Unternehmen in der Branche für umweltfreundliche Haushaltsgeräte ist Coway führend in F&E, Konstruktion, Design und Kundenservice und bietet innovative Haushaltsgeräte wie Wasserreiniger, Luftreiniger, Bidets und Matratzen.



Coway setzt seine Innovationen mit seinem Airmega-Luftreiniger-Sortiment fort, das die preisgekrönten CES-ausgestellten Produkte Airmega Jet (AP-1220B), Airmega Mighty (AP-1512HH), und Airmega 150 (AP-1019C) umfasst. Diese herausragenden Produkte haben internationale Anerkennung für ihre fortschrittliche Leistung und ihr innovatives Design und ihre Spezifikationen erlangt.



Basierend auf dem Geschäftserfolg in Korea treibt Coway das internationale Geschäft mit lokalisierten Produkten in über 60 Ländern mit regionalen Hauptsitzen in 8 Ländern voran. In Europa wird der nächste Schritt von Coway die Einführung der mit Spannung erwarteten Under-the-Sink (UTS)-Wasserreiniger für unter die Spüle sein, die über eine erstklassige Reinigungstechnologie verfügen und sich ideal für den europäischen Lebensstil und die Umwelt eignen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91da688a-44b8-4a91-9eac-ffc0ebd42e74/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bdf7d80-a533-4a78-b2cc-fb282a21a2c3/de