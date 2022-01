De volgende generatie Lumos Controls mobiele app herdefinieert de zakelijke verlichtingservaring

French German Italian Dutch

LAGUNA HILLS, Californië, Verenigde Staten, Jan. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumos Controls introduceert een geheel nieuwe mobiele app om slimme bediening voor ondernemingen te vereenvoudigen en te herdefiniëren. De app biedt uitkomst om gebouwen in de kortst mogelijke tijd slimmer te maken en om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. De introductie van de geheel vernieuwde Lumos Controls-app verbetert de commerciële en industriële belichtingservaringen, gecombineerd met aanzienlijke besparingen op energie- en arbeidskosten.



Vivek Pramod, senior vicepresident en algemeen directeur van WiSilica Smart Controls, legt uit: “Hoewel slimme bediening een must is voor elk modern gebouw, dwingen de huidige oplossingen de gebruiker ertoe om de complexiteit van onderliggende technologie te begrijpen, zelfs voor de meest eenvoudige taken. Dit schrikt mensen af van het inzetten van het inzetten van slimme technologie.”

De app introduceert een aantal baanbrekende functies om de inwerkingstelling, configuratie en automatisering van het slimme besturingsecosysteem te vereenvoudigen, precies op de manier waar de branche om vraagt. Dankzij een groot aantal functies, zoals meertalige ondersteuning, contextuele in-app gebruikerstips en een goed gestructureerde gebruikershandleiding, kunnen gebruikers deze intuïtieve app zonder extra training gebruiken. De mobiele app biedt flexibele en eenvoudige oplossingen voor verlichtingsautomatisering, met meerdere opties voor planning en regeling van daglicht.

“Onze nieuwe app is het collectieve resultaat van alle feedback van onze gebruikers door de jaren heen, die we hebben gecombineerd met onze ruime technologische expertise. Het resultaat is een eenvoudig te gebruiken mobiele app, speciaal op maat gemaakt voor slimme ondernemingen. De app biedt een perfecte balans tussen directe bediening en handige instellingen. Dit is een grote stap in onze lange reis om uitgebreide waarde te creëren voor lichtbediening die verdergaan dan de basisfunctionaliteiten. Bovendien komt er nog veel meer aan in de toekomst,” aldus Vivek.

De app maakt deel uit van een ecosysteem voor slimme bediening, dat bestaat uit geschikte verlichtingsbediening, sensoren met meerdere montagemogelijkheden, schakelaars, gateways, analytische dashboards en meer. Het ecosysteem voor slimme bediening is ontworpen om naadloze integratie met het beheersysteem van het gebouw mogelijk te maken, en biedt zo een complete oplossing voor groene gebouwen. Behalve de basisfunctionaliteiten kan de lichtbediening nu meer dan ooit een enorme waarde leveren!

Deze next-generation app kan door gebruikers worden gedownload in de iOS app store en de Google Play Store.

Over Lumos Controls

Lumos Controls is een slimme besturingsoplossing van WiSilica, de toonaangevende leverancier van IoT-platformen en -oplossingen. Deze oplossing is gebouwd op een IoT-platform (ARIXA) en beschikt over de meest geavanceerde lichtbedieningsapparatuur, intuïtieve interfaces en veelzijdige edge / cloud computing, die zijn samengebracht om een intelligent verlichtingsnetwerk op te bouwen dat klaar is voor de toekomst van slimme ondernemingen. Lumos Controls heeft als missie om het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten en lichtbediening een eigen leven te geven dat nóg verder gaat.

Meer informatie: Lumoscontrols.com

Mediacontact:

Gokul Ravindran

WiSilica Inc.

23282 Mill Creek Dr #340,

Laguna Hills,

CA 92653, USA

pr@wisilica.com

Een foto bij dit bericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af7d25d9-be3e-4528-b109-73b0dd01332c