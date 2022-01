2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q4/21 Q4/20 yoy 12m/21 12m/20 yoy Supermarketid 151,4 143,4 5,6% 569,0 524,4 8,5% Kaubamaja 32,7 29,4 11,4% 93,4 88,8 5,2% Autokaubandus 29,6 25,1 18,1% 145,8 117,6 24,0% Turvasegment 2,3 2,0 16,0% 8,2 6,0 35,9% Kinnisvara 1,5 1,4 5,1% 5,3 5,1 3,1% Müügitulud kokku 217,5 201,3 8,1% 821,6 741,9 10,7% Supermarketid 6,3 3,5 80,3% 20,5 15,5 31,9% Kaubamaja 0,3 0,9 -69,0% -0,7 -1,4 -50,4% Autokaubandus 1,6 0,4 342,8% 7,4 2,2 242,7% Turvasegment -0,1 0,0 100,0% 0,0 0,0 -217,6% Kinnisvara 4,1 2,6 56,9% 12,1 10,1 19,9% IFRS 16 -0,4 -0,8 -46,3% -2,9 -2,4 17,8% Maksueelne kasum kokku 11,9 6,6 78,9% 36,5 24,0 52,3%

Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 217,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,1%. 2021. aasta müügitulu oli 821,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 741,9 miljonit eurot, 10,7%. Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,7 miljonit eurot, mis oli 46,6% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta puhaskasum oli 32,0 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta tulemust 64,2%. Maksueelne kasum oli 2021. aastal 36,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 52,3%.

Kaubandusettevõtete müügitulu kasvas Eestis 2021. aasta üheteistkümne kuuga rekordilised 17,8% ning tarbimisjulguse kasvu oli näha ka neljandas kvartalis. Vaatamata sellele, et müügitulu kasvatasid kõige enam näiteks kütuse ja elektroonika jaemüügi segmendid, kus Grupp tegev ei ole, andis tarbijate kindlustunne hoogu samuti Grupi müügitulemusele, kasvatades kõigi Grupi segmentide müüke nii aasta kokkuvõttes kui viimases kvartalis. Piirangute perioodil turvaliselt e-poode külastama harjunud kliendid jätkasid jõudsalt Grupi e-poodide külastamist ka aasta viimases kvartalis. Kasumi ja kasumlikkuse kasvu toetas 2020. aastal supermarketite segmendile lisandunud kaupluste edukas integreerimine ja keskusköögi tootmisseadmete uuendused, samuti autosegmendi edukas müügitegevus. Neljandas kvartalis survestasid Grupi kasumit energiahindade varasemast oluliselt kiirem kasv ja tööjõupuudusest tingitud tööjõukulude jätkuv kasv. Kinnisvarasegmendis mõjutas 2021. aasta neljanda kvartali kasumit kinnisvarainvesteeringute üleshindlus summas 2,2 miljonit eurot. Grupi puhaskasumit vähendas 2,9 miljoni euro võrra IFRS 16 kohane rendilepingute arvestuslik kahjum (2020. aastal oli vastav näitaja 2,4 miljonit eurot).

Aruandekvartalil uuendati Selveri Valga kauplus. Varasemalt 2021. aastal renoveeris Selver Jaamamõisa kaupluse. I kvartalis oli mahukaimaks uuenduseks Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Samuti tehti I kvartalis algust Selveri e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega, mis valmis täielikult III kvartali lõpuks. Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Aruandeaastal lõpetati Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning tootmishoonete omavahelise ühendamisega, mille käigus tootmispinna suurus kahekordistus. Tänaseks on tootmispinda üle 6000 ruutmeetri. Uus tootmishoone on Baltimaade moodsaim oma valdkonnas. Kaubamajade segmendis viid läbi Kaubamaja Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailma renoveerimised, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks kaheks kuuks 2021. aasta suvel. 2021. aasta septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest lõpetada jalatsiäriga ning kõik ABC KING ja SHU kauplused 2022. aasta jooksul järk-järgult sulgeda.

Finantsinspektsioon andis 2021. aasta detsembris Grupi tütarettevõttele TKM Finants AS krediidiandja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse pakkuda klientidele tarbijakrediiti. Kaupmeeste poolt pakutavad erinevad maksevõimalused on tänasel päeval kaubanduses möödapääsmatud ning nende eelis kliendile on kiirus ja mugavus ning lepingu sõlmimine otse kaupmehega. Rohkem kui aasta tagasi alustas Grupp Partner Kuukaardi ostulimiidi väljastamist, mille kasutamisel on kliendil võimalus ostude eest tasuda kord kuus arve alusel. Partner Kuukaart on hästi vastu võetud ja järgmise sammuna on klientidele kavas pakkuda järelmaksutooted. Samuti jätkub koostöö Grupi pikaajalise partneri LHV Pangaga, kes jätkab kindla sihtgrupi ja välja kujunenud kasutajaskonnaga Partner Pangakaardi väljastamist, mis on võrreldes järelmaksutoodetega teiselaadne toode.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 569,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 8,5%. Neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 151,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,6%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aastal 0,40 tuhat eurot, ületades eelmise aasta vastavat näitajat 2,6%. Neljandas kvartalis oli vastav näitaja 0,43 tuhat eurot, kasvades, võrrelduna eelnenud aasta sama perioodiga, 5,2%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2021. aastal 0,42 tuhat eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 3,0% ja neljandas kvartalis keskmiselt 0,45 tuhat eurot, kasvades vastavalt 5,7%. Kauplustest tehti 2021. aastal 42,4 miljonit ostu, mis oli baasaastast 4,1% enam.

2021. aasta neljandas kvartalis oli konsolideeritud maksueelne kasum 6,3 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,8 miljonit eurot. Sama perioodi puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 1,7 miljonit eurot. 2021. aasta supermarketite segmendi maksueelne kasum oli 20,5 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 5,0 miljonit eurot. Aasta puhaskasum oli 18,4 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 4,4 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Sarnaselt kogu Eestiga mõjutasid supermarketite segmenti 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused. Need on toonud kaasa väljakutseid kaupadega opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Selveri tulemust mõjutas 2020. aasta II kvatalis omandatud ABC Supermarkets AS, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris ühe kaupluse müügitegevus lõpetati ja aasta lõpuga jätkub müügitegevus 18-nes lisandunud kaupluses. 2021. aastal on Selver laiendanud ühe kaupluse müügipinda ning renoveerinud kaks kauplust, neist ühe neljandas kvartalis. Renoveerimistegevuseks oli kauplus neljandas kvartalis klientidele suletud kuus nädalat. Tulemuste võrreldavust mõjutab veel baasperioodis 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja kolme Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine, ühe kaupluse sulgemine ning liigaasta mõju. 2021. aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on lisatud võimalus sooritada oste mugavalt puldiga. Kaupluste uue kaubamärgi alla toomise ja IT-tarkvare uuenduse protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud. Jätkunud on tegevused Selver ABC märgi all töötavate kaupluste sortimendiga ning kogu Selveri keti hõlmavate tööprotsesside efektiivistamisega. Kolmandas kvartalis rebränditi neli väiksemat Selver kauplust Selver ABC kaubamärgi alla. 2021. aastal tehti investeeringuid populaarsesse SelveEkspressi teenusesse. Uuendati SelveEkspressi tehnoloogilist platvormi, lisati täiendavaid terminale kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud ning alustati SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes. Supermarketite segmenti kuuluv Kulinaaria OÜ, mis kliendile on tuttav Selveri Köögi kaubamärgina, sai 2021. aastal valmis tehase juurdeehituse, mille käigus tootmispinna suurus kahekordistus ja ulatub nüüd üle 6000 ruutmeetri. Uus tootmishoone on Baltimaade oma ala moodsaim. 2021. aasta Selveri Köögi käibekasv oli 13%. Uute tootmisseadmete abil on optimeeritud tootmisprotsesse ja vähendatud käsitöö mahtu, mis on võimaldanud vähenda toomiskulusid.

Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles juba sisaldub oluline e-kaubanduse mahu kasv võrreldes 2019. aastaga, on e-Selveri tellimuste arv aastaga kasvanud ligi kaks korda. 2021. aasta algusest on mitmeetapiliselt laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu mandri Eesti ja suuremad saared. e-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga ja tunnustatud kui 2021. aasta kõige kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias. e-Selveri üle-eestiline kojukandeteenust tunnustati „2021 aasta Logistika tegu“ tiitliga.

Aasta kasumi kujunemisele avaldasid eelkõige olulist positiivset mõju head käibe tulemused, eriti soojade ilmadega suveperioodil ning tootegruppides, mida eelmisel aastal Covid-19 levik negatiivselt mõjutas. Negatiivselt mõjutasid kasumit kiirem tööjõukulude kasv ja ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega seotud kulud. Tööjõu nappus tööturul on kaasa toonud palgasurve. Samuti tingis tööjõukulude ajutise kasvu ABC Supermarketi kaupluste protsesside integreerimine Selveri lahendusse, suurem tööjõuvajadus e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine on võrreldes füüsilise poega ressursimahukam, ning suuremad kulutused töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Kasumile avaldavad mõju ka energiahinnad, mis on tõusnud tavapärasest kohati kordades kõrgematele tasemetele.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2021. aasta müügitulu oli 93,4 miljonit eurot, ületades eelnenud aasta müügitulu 5,2%. Neljandas kvartalis oli Kaubamajade segmendi müügitulu 32,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 11,4%. Segmendi 2021. aasta maksueelne kahjum oli 0,7 miljonit eurot. Kahjum vähenes aastaga 0,7 miljonit eurot. Neljanda kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot, olles eelnenud aasta sama perioodi tulemusest 0,6 miljoni euro võrra nõrgem.

Kaubamaja 2021. aasta müügitulemust mõjutas esimeses kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tagajärjel sulges Kaubamaja seitsmeks nädalaks kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus. Avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja taasavati 2. mail. 2020. aastal olid kaubanduskeskused suletud kuus nädalat. Taasavatud müügimajades oli nõudlus suvekaupade järele suur ja suvised allahindluskampaaniad olid edukad. Kaubamaja tegevuskasumit mõjutas negatiivselt Tallinna Ilu- ja Toidumaailma renoveerimine suvekuudel, kus Tallinna Toidumaailm suleti remondiks 25. juunil ja taasavati täiesti uuenenuna 26. augustil. Klientide huvi uuenenud maailmade vastu oli suur. Sügishooaja kampaaniad, mis algasid Ilu Ajaga septembris, Osturalli oktoobris ja lõpuks ka jõulumüügid, olid läbi aegade edukamad. 2022. aasta alguses on plaanis Tallinna Naistemaailma täielik renoveerimine, mis peaks uuenenuna avatama 8. märtsil. 2022. aastal alustatakse ka Tartu Toidumaailma uue kontseptsiooni väljatöötamise ja planeerimisega. Kaubamaja e-poel on plaanis üle minna uuele tarkvaralahendusele, millega parandatakse veelgi klientide kasutusmugavust ja lisatakse erinevaid funktsionaalsusi. Uuendatakse ka e-poe fotostuudio tehnoloogia. Kaubamaja 12 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 4,4% kõrgem kui eelnenud aasta samal perioodil.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021.aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 21,1%. Neljandas kvartalis 2021. aastal oli kasum 0,2 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. 2021. aasta müügitulu oli 5,5 miljonit eurot, mis on 2020. aastaga võrreldes 11,5% enam. 2021. aasta kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. I.L.U. kaupluste neljanda kvartali müügitulu kasvatasid õnnestunud jõulumüükide kõrval üldine tarbijate kindlustunde kasv ja soodne majandusolukord. Aasta tulemustele avaldasid positiivset mõju õnnestunud sortimendilaiendused uutele kaubagruppidele. 2022. aastal alustatakse I.L.U. kaupluste kontseptsiooniuuendustega ja renoveeritakse kaks kauplust. Samuti suurendatakse e-poe komplekteerimisvõimekust laiendades e-poe ladu.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aastal 6,1 miljonit eurot. Võrreldes aasta varasemaga vähenes müügitulu 11,0%. Neljandas kvartalis oli jalatsikaupluste müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis on eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 16,1% väiksem. 2021. aasta kahjum oli 2,8 miljonit eurot. Aasta varasemaga võrreldes suurenes kahjum 1,1 miljoni euro võrra. Neljanda kvartali kahjumiks oli 1,9 miljonit eurot, mis võrreldes aasta varasemaga suurenes 1,7 miljonit eurot. Lähtuvalt aruandeaasta septembris Grupi poolt tehtud strateegilisest otsusest väljuda 2022. aasta jooksul jalatsiärist, alustati neljandas kvartalis järkjärgulist varude realiseerimist ja tehti ettevalmistusi kaupluste sulgemiseks. Ärikahjumit suurendas kaupluste sulgemiskuludega seotud reservide moodustamine.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2021. aasta müügitulu oli 145,8 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta müügitulu 24,0%. Neljanda kvartali 29,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat sama perioodi müügitulu 18,1%. Kaheteistkümne kuu jooksul müüdi kokku 5 884 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 147 sõidukit. Segmendi 2021. aasta puhaskasum oli 6,9 miljonit eurot, olles 5,1 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast kasumist. Segmendi 2021. aasta maksueelne kasum oli 7,4 miljonit eurot, ületades 2020. aasta maksueelset kasumit 5,3 miljoni euro võrra. 2021. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,2 miljonit eurot parem.

Neljanda kvartali sõidukite müüki mõjutas auto koostisosade puudusest tingitud uute sõidukite defitsiit ning kättesaadavus. Ettevaatav varude planeerimine andis võimaluse Grupi autosegmendil välja paista ning tõusta Kia’ga oktoobrikuus enimmüüdud sõiduautoks Eestis. Suurenenud nõudluse tingimustes kasvas müügimarginaal ja kogu segmendi kasumlikkus.

Turvasegment

Turvasegmendi 2021. aasta neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 16,0%. Kõige kiiremat kasvu näitas jätkuvalt rahavedude valdkond. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. Kahjum suurenes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra. Turvasegmendi 2021. aasta grupiväline müügitulu oli 8,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 35,9%. 2021. aasta maksueelse kasumiga jäädi nulltasemele, mis on sarnane varasema tulemusega.

2021. aasta tervikuna oli turvasegmendile intensiivne arengute ja kiirete muutuste aasta. Ettevõtte kõik valdkonnad kasvatasid oma ärimahtusid ja kohanesid edukalt muutlikes tingimustes. Kasumlikkusele suurim negatiivne mõju oli aasta viimaste kuude energiahindade kasvul ja tööjõupuudusel, mis tõstis märkimisväärselt tööjõukulusid.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta grupiväline müügitulu oli 5,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 3,1%. Segmendi neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrdlusperioodil 5,1%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 12,1 miljonit eurot. Kasum kasvas eelnenud aastaga võrreldes 19,9%. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 4,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 56,9%. Segmendi neljanda kvartali kasumit mõjutas iga-aastane kinnisvarainvesteeringute õiglasele väärtusele hindamine, mille tulemusena kvartali kasum kasvas 2,2 miljonit eurot.

Koroonaepideemia avaldas segmendi müügitulule mõju kogu 2021. aasta vältel. Suuremat mõju avaldasid piirangud mõju Tallinna kesklinnas asuvatele üüripindadele ja toitlustus- ning meelelahutusasutustele. Tartu Kaubamaja keskus on võrreldes aasta varasemaga viiruse tõkestamise piirangutest kiiresti taastunud. Segmendi müügitulu ja kasumi kasvu toetasid II poolaastal Läti kinnisvaraettevõttes grupivälisetele osapooltele üürile antud äripinnad. III kvartalis müüdi Saare maakonnas asunud kinnistu. 2021. aastal soetati Laulasmaa Selveri kinnistu ning ärimaa Harjumaal.

Kinnisvarasegmendi ja kogu Grupi jaoks olulise märgiga sündmus oli alates 2021. aasta 1. septembrist roheenergiale üleminek. See tähendab, et Grupi omanduses olevatel kaubanduspindadel tarbitav elekter on toodetud 100% taastuvatest energiaallikatest.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.12.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 29 981 32 757 Nõuded ja ettemaksed 20 673 15 894 Varud 68 369 77 334 Käibevara kokku 119 023 125 985 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 304 335 Sidusettevõtjad 1 745 1 712 Kinnisvarainvesteeringud 62 690 60 347 Materiaalne põhivara 431 263 388 757 Immateriaalne põhivara 20 284 20 148 Põhivara kokku 516 286 471 299 VARAD KOKKU 635 309 597 284 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 40 646 49 402 Võlad ja ettemaksed 111 345 102 841 Lühiajalised kohustused kokku 151 991 152 243 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 238 705 217 349 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 476 4 408 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 267 277 Pikaajalised kohustused kokku 243 448 222 034 KOHUSTUSED KOKKU 395 439 374 277 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 109 543 102 630 Konverteerimiserinevused 0 -149 Jaotamata kasum 111 432 101 631 OMAKAPITAL KOKKU 239 870 223 007 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 635 309 597 284

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2021 IV kvartal 2020 12 kuud 2021 12 kuud 2020 Müügitulu 217 545 201 253 821 648 741 938 Muud äritulud 2 339 309 4 332 1 285 Müüdud kaupade kulu -156 096 -147 608 -607 239 -556 712 Teenuste kulud -14 324 -12 647 -48 874 -44 009 Tööjõukulud -25 956 -23 016 -88 755 -78 301 Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 932 -9 888 -38 963 -35 137 Muud ärikulud -464 -523 -931 -1 057 Ärikasum 13 112 7 880 41 218 28 007 Finantstulud 2 1 4 2 Finantskulud -1 283 -1 272 -4 909 -4 239 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 27 20 183 191 Kasum enne tulumaksustamist 11 858 6 629 36 496 23 961 Tulumaks -147 1 361 -4 480 -4 462 Aruandeperioodi puhaskasum 11 711 7 990 32 016 19 499 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Maa ja ehitiste ümberhindlus 9 284 11 225 9 284 11 225 Konverteerimiserinevused -149 0 -149 0 Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 9 135 11 225 9 135 11 225 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 20 846 19 215 41 151 30 724 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,29 0,20 0,79 0,48

