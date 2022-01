Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus valitsi Innofactorin Järjestysnumerorekisterin toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 20.1.2022 klo 17.55

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan Järjestysnumerorekisterin. Hankinta sisältää järjestysnumerorekisterin suunnittelun ja toteutuksen, toteutetun ratkaisun tuki-, ylläpito- ja jatkokehittämispalvelut sekä järjestelmän operoinnin ja valvonnan. Ratkaisu pohjautuu Microsoft Azure -pilvipalveluihin.

Innofactorin arvio hankinnan arvosta on noin 680 000 euroa. Sopimuksen vähimmäiskesto on kolme vuotta.

ARA vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA kuuluu Ympäristöministeriön hallinnonalaan.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 20.1.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

