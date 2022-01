Ann Demeulemeester benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de VGP Foundation

English Dutch

P ersbericht

Antwerpen, België. 20 januari 2022: De VGP Foundation, een geregistreerde Belgische private stichting opgericht door VGP kondigt de benoeming aan van Ann Demeulemeester als nieuw lid van haar Raad van Bestuur. In haar functie zal mevrouw Demeulemeester de projecten rond de bescherming van het Europees cultureel erfgoed vertegenwoordigen, één van de drie belangrijkste aandachtsgebieden van de VGP Foundation.

Ann Demeulemeester studeerde in 1981 af als modeontwerpster aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, België. In 1985 lanceerde ze haar eigen merk samen met haar creatieve partner Patrick Robyn. Aanwezig in Parijs tijdens de modeweek gedurende 30 jaar, kregen haar shows en werk internationale waardering met een wereldwijde distributie.

Zij ontving de eerste Cultuurprijs van de Belgische regering en later de Henry Van De Velde Lifetime Achievement Gold Award. De ULB (Université libre de Bruxelles) verleende haar de titel 'doctor honoris causa'. De laatste jaren begeeft ze zich op nieuwe designterreinen zoals tafelgerei, verlichting en meubilair.

Ann Demeulemeester zei: "Wat ik bijzonder fascinerend vind, is dat het bestuur van VGP Foundation bestaat uit leden met zeer verschillende achtergronden, die actief zijn op uiteenlopende gebieden, maar toch dezelfde zorgen delen en willen bijdragen aan projecten die helpen onze wereld mooier te maken. Dat is mooi om te zien en om daar deel van uit te maken."

Over de VGP Foundation

De VGP Foundation is in 2019 opgericht door VGP NV, een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed en is een geregistreerde Belgische private stichting onder nummer 0735.540.607. VGP heeft zich ertoe verbonden circa 1-2% van haar jaarlijkse winst af te dragen aan de VGP Foundation. De stichting richt zich op drie hoofdgebieden: steun voor onderwijs voor kinderen en jongeren in nood, het behoud en de totstandbrenging van biosferen en natuurbeschermingsgebieden en de bescherming van Europese cultuurgoederen en erfgoedsites.

Voor meer informatie: www.vgp-foundation.eu

Contact

