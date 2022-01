English French

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

L’ORÉAL ET VERILY ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE INÉDIT

POUR FAIRE AVANCER LA SANTE CUTANÉE DE PRÉCISION

Clichy, le 20 janvier 2022 - L'Oréal, leader mondial de la beauté, et Verily, filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont annoncé aujourd’hui un partenariat exclusif dans l’univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce premier partenariat de cette nature dans l’industrie cosmétique devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L’Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté.

Le premier est une collaboration de recherche stratégique destinée à établir une vision longitudinale à la fois biologique, clinique et environnementale de la santé de la peau. Il mutualise les connaissances scientifiques approfondies de la peau de L’Oréal et l’expertise complète de Verily en matière de recherche clinique, afin de décoder et découvrir les liens entre exposome, vieillissement cutané et biologie profonde de la peau.

Le second est un partenariat entre l’équipe R&D de Verily et la Division Cosmétique Active de L’Oréal, visant à explorer le développement de nouvelles technologies et de solutions de télédiagnostic telles que les capteurs et les algorithmes d’Intelligence Artificielle appliqués à la dermatologie et aux soins de la peau, sur la base desquels pourront être déployés de nouveaux services.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Verily, leader mondial des technologies de la santé de précision. L’engagement séculaire de L’Oréal à être un fer de lance de l’innovation vient de notre conviction profonde en un croisement entre la science, les formulations, et nos capacités uniques en Recherche Avancée, pour décoder les découvertes scientifiques les plus révolutionnaires et créer ainsi la beauté de demain » déclare Nicolas Hieronimus, Directeur Général du groupe L’Oréal. « Grâce à ce partenariat, nous entendons ouvrir une nouvelle ère de la santé de la peau, à travers la technologie et la science, afin de permettre à chaque personne, dans le monde entier, de bénéficier des programmes les plus inclusifs, les plus personnalisés, les plus performants et les plus précis concernant sa peau, à toutes les étapes de sa vie. »

« Verily et L’Oréal croient au pouvoir transformateur de la technologie pour donner vie à la beauté et à la santé de précision » a indiqué Stephen Gillett, Président et COO de Verily. « Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial de la science cosmétique afin de mieux comprendre et promouvoir la santé de la peau. »

« Nous considérons la santé de la peau comme un besoin essentiel à notre bien-être général, car son impact au quotidien n’est pas seulement physique, mais plus holistique. Notre approche commune devrait nous permettre d’identifier la bonne intervention, à partir des données issues de la technologie et des capacités de recherche clinique de Verily, tout en bénéficiant de l’expertise et des liens avec le monde de la dermatologie de L’Oréal, numéro un de l’industrie de la beauté » a précisé Brian Otis, Membre et Co-Fondateur de Verily.

« Ce nouveau partenariat entre L’Oréal et Verily promet des innovations pour les dermatologues et les consommateurs. Nous sommes impatients de faire de nouvelles découvertes sur la peau grâce à cette collaboration en recherche stratégique et espérons que les nouveaux outils et algorithmes amélioreront l’accès des consommateurs à des données personnalisées leur permettant de prendre soin de leur peau plus efficacement » a commenté Dr Amanda Oakley, Présidente de la Société Internationale de Télédermatologie.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon 2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/



« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS

L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Christian MUNICH

+33 (0)1 47 56 72 06

Christian.munich2@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

+33 (0)1 47 56 86 82

Francoise.lauvin@loreal.com

Médias

Noëlle CAMILLERI

+33 (0)6 79 92 99 39

Noelle.camilleri@loreal.com

Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur Twitter @loreal - www.loreal.com

Pièces jointes