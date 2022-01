Le Marathon de lecture SP contribue à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes touchés par la SP, un livre à la fois

French English

TORONTO, 20 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les enfants, les familles et les écoles des quatre coins du pays sont invités à prendre part au Marathon de lecture SP – organisé chaque année par la Société canadienne de la sclérose en plaques (Société de la SP) – du 27 janvier au 28 février 2022. Le coup d’envoi de la campagne sera présenté le 22 janvier, à 11 h (HE) sur la chaîne YouTube de la Société de la SP (événement en anglais seulement). À cette occasion seront réunis des ambassadeurs du Marathon de lecture SP, des participants inscrits à l’événement cette année ainsi que des collecteurs de fonds qui, dans le cadre de celui-ci, se sont distingués l’an passé.



La séance de lancement aura pour hôte Ainara Alleyne, jeune ambassadrice du Marathon de lecture SP, dont le très populaire compte Instagram – @ainarasbookshelf – vise à faire connaître des livres pour enfants mettant en vedette des personnages issus des communautés noires ou membres des minorités visibles. À l’occasion du coup d’envoi de la campagne, cette jeune résidante de Hamilton, en Ontario, âgée de 12 ans, mènera une entrevue à laquelle participera David Bouchard, de Victoria (C.-B.), auteur autochtone à succès spécialisé dans la littérature pour enfants, et ambassadeur du Marathon de lecture SP. M. Bouchard lira des extraits de son dernier livre, On apprend du soleil, qu’il a écrit en s’inspirant des sept enseignements sacrés que partagent la plupart des Premières Nations.

Ainara se joindra aussi à la Société de la SP sur les réseaux sociaux tout au long du mois de février notamment dans le cadre d’entrevues menées auprès de deux ambassadrices du Marathon de lecture SP – soit les auteures de livres pour enfants Ashley Spires et Mirielle Messier – et fera part de suggestions de lecture des plus variées dont les jeunes participants pourront s’inspirer pour étoffer leur liste d’ouvrages à lire.

« J’ai pris part au Marathon de lecture SP tant de fois à l’école, même au tout début de ma scolarité, et à présent, je suis ravie et honorée de pouvoir y participer en tant que jeune ambassadrice. Je vous invite à inscrire votre enfant au Marathon de lecture SP et à vous lancer, vous aussi, dans l’aventure! », mentionne Ainara.

Depuis plus de 40 ans, le Marathon de lecture SP aide les enfants de toutes les régions du Canada à découvrir les joies de la lecture tout en contribuant à l’édification d’un avenir sans SP. Afin de rendre le Marathon de lecture SP encore plus divertissant qu’auparavant, la Société de la SP a remanié ce programme l’an passé suivant une approche actuelle, axée sur l’expérience virtuelle. À présent, les jeunes participants au Marathon de lecture SP ont accès à un site Web interactif qui leur permet de suivre leurs progrès quant au nombre de livres lus, de choisir des avatars attrayants, d’obtenir un badge chaque fois qu’ils franchiront une étape vers l’atteinte de leur objectif de collecte de fonds, et plus encore. Le principe est simple – inciter les enfants à lire tout ce qu’ils ont envie de lire et à collecter des fonds au profit des membres de leur collectivité qui sont touchés par la SP. L’inscription au Marathon de lecture SP est gratuite, et les enfants peuvent s’inscrire à celui-ci en tant que membres de leur école ou individuellement.

« Je me revois participer à cette activité presque mythique à la fin des années 1970. Je suis donc ravie de voir de nouvelles générations de jeunes Canadiens partir à leur tour à l’aventure en lisant des livres et relever le défi du Marathon de lecture SP grâce à notre site Web interactif », explique Kyla Arsenault, directrice principale de la collecte de fonds auprès de la collectivité, à la Société de la SP. « Cette année, nous espérons recueillir 150 000 $. En participant au Marathon de lecture SP, vous vous joignez à des centaines d’enfants et de familles qui amassent des fonds essentiels et contribuent, un livre à la fois, à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la SP. »

En plus de vivre une expérience mémorable et divertissante et de renforcer la sensibilisation à la SP, les participants au Marathon de lecture SP collectent des fonds indispensables au financement de programmes et de services destinés aux membres de la collectivité de la SP et permettent la réalisation de travaux de recherche axés sur la découverte d’un remède contre la SP et sur l’amélioration de la qualité de vie de plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes aux prises avec cette maladie. Qu’il s’agisse de prendre part au Marathon de lecture SP individuellement, dans une salle de classe ou aux côtés de leur école, les participants à cette activité se joignent à des centaines d’enfants et de familles pour vivre, grâce à la lecture, des aventures propices aux discussions sur l’importance de la générosité envers les autres.

Pour en savoir plus au sujet du Marathon de lecture SP ainsi que pour y participer sans frais, il suffit de se rendre à l’adresse suivante : marathondelecturesp.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne avec la collectivité de la SP.

