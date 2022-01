EssilorLuxottica : EssilorLuxottica coopte un nouveau membre au Conseil d’administration

English French Italian

EssilorLuxottica coopte un nouveau membre au Conseil d’administration

En tant que nouvelle Présidente de Valoptec Association, Virginie Mercier Pitre remplace Juliette Favre au Conseil d’administration. Elle représente 20 000 salariés et anciens salariés actionnaires de la Société

Charenton-le-Pont, France (20 janvier 2022, 19h30) – Réuni aujourd’hui, le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica a coopté Virginie Mercier Pitre comme nouvelle administratrice. Cela fait suite à sa récente nomination comme Présidente de Valoptec Association, l’association indépendante des salariés actionnaires d’EssilorLuxottica. Sa nomination au Conseil d’administration sera soumise au vote des actionnaires pour ratification lors de l’Assemblée Générale Annuelle d’EssilorLuxottica le 25 mai 2022. Ayant rejoint le Conseil d’administration, Virginie Mercier Pitre devient également membre du Comité de Responsabilité Sociale d’Entreprise.

Virginie Mercier Pitre remplace Juliette Favre au Conseil d’administration. Cette dernière a assuré la Présidence de Valoptec Association de 2015 à 2021, avec trois mandats à son Conseil d’administration, ce qui est le maximum permis par les statuts de l’association. Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica tient à remercier Juliette Favre pour sa contribution importante au cours des six dernières années et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière dans la société.

Virginie Mercier Pitre est actuellement VP Commercial Europe chez Essilor. Le Conseil d’administration de Valoptec Association l’a nommée Présidente de l’association le 15 décembre 2021. Pour plus d’informations, consulter sa biographie ici.

Née en 1972 lors de la fusion d’Essel et de Silor pour fonder Essilor, Valoptec Association a joué un rôle majeur dans le succès du Groupe depuis son origine, grâce à un dialogue ouvert et régulier avec la direction de l’entreprise. Plus de 20 000 personnes dans 63 pays sont aujourd’hui membres de Valoptec Association. Conformément au modèle de gouvernance d’EssilorLuxottica, le Président de Valoptec Association siège au Conseil d’administration d’EssilorLuxottica.

Pièce jointe