Teade vahetusvõlakirjade PKG2 lunastamisest

English Estonian

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 10 666 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG2 10-2022” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300106574) nimiväärtusega kokku 106 660 Eesti krooni ja lunastusväärtuses 29 864,80 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike fikseerimise kuupäev oli 20. jaanuaril 2022 ning lunastusmakse tehakse 3. veebruaril 2022.

Angelika Annus

Juhatuse liige

614 4920

prokapital@prokapital.ee