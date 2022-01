English French

COMMUNIQUE DE PRESSE DE SOITEC

Bernin (Grenoble), France, 21 janvier 2022 – L’annonce du plan de succession de la direction générale de Soitec, le 19 janvier, est le résultat d’un processus de décision rigoureux basé sur une évaluation détaillée des besoins du Groupe pour la prochaine phase de son développement. Le processus, débuté en mars 2021, a été conduit en respectant les meilleurs standards de gouvernance et avec le plein soutien des principaux actionnaires de Soitec. Le successeur de Paul Boudre, Pierre Barnabé, possède toutes les qualités et l’expérience requises pour diriger Soitec en tant que Directeur Général afin d’atteindre nos objectifs ambitieux.

A la suite des rumeurs publiées dans la presse au sujet du Comité Exécutif, Eric Meurice, Président du Conseil d’administration, fera le nécessaire pour s’assurer que les enjeux de gouvernance, le cas échéant, seront traités pour assurer la transition du leadership.

Eric Meurice et Paul Boudre, Directeur Général, s’engagent à travailler ensemble pour garantir une transition harmonieuse, permettant ainsi la bonne exécution du plan stratégique 2026 de Soitec.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs : Contact médias : Steve Babureck

+33 (0)6 16 38 56 27

+65 9231 9735

steve.babureck@soitec.com Isabelle Laurent

+33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33(0)6 14 08 29 81

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70,276,054,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Pièce jointe