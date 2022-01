English Finnish

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 21.1.2022 klo 9:00



Panostaja Oyj nimitysuutinen: Kimmo Kolari Granon toimitusjohtajaksi

Panostajan sijoituskohteen Granon uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty insinööri, MBA, Kimmo Kolari (s. 1972). Kolari toimii tällä hetkellä Granon varatoimitusjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana ja hän ottaa tehtävän vastaan heti.

Kolarilla on monipuolinen kansainvälinen osaaminen markkinoinnin ulkoistuspalveluiden kehittämisestä ja kasvattamisesta sekä myös vahva painotoimialan tuntemus. Ennen siirtymistään Granon palvelukseen Kolari on työskennellyt johtotehtävissä Fuji Xeroxilla Aasian ja Tyynenmeren -alueella sekä Nordic Morning -konsernissa.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

