Insiderinformation

21.1.2022 kl. 9.00 EET

Ålandsbanken överlåter merparten av sin svenska bolåneportfölj till Borgo AB



Ålandsbankens styrelse har den 20 januari 2022 fattat beslutet att genomföra överlåtelsen av merparten av bankens svenska bolåneportfölj samt emitterade svenska säkerställda obligationer till Borgo AB. Transaktionen är villkorad av godkännande från finländska och svenska finansinspektionen.

Transaktionen är en del av det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo i syfte att skapa en ny, stor, modern aktör på den svenska bolånemarknaden. Inom ramen för detta samarbete tillhandahåller Ålandsbanken tillsammans med dotterbolaget Crosskey Banking Solutions plattformslösningar för det nya hypoteksbolaget Borgo samt bidrar med befintlig kunskap om bolånehantering. Under förberedelsefasen, innan Borgo kunnat starta sin verksamhet, har Ålandsbanken hanterat bolån för ICA Bankens och Söderberg & Partners kunder i sin egen balansräkning.

Efter transaktionen kommer Ålandsbankens ägande i Borgo initialt att uppgå till 19,9 procent. Transaktionen kommer till största delen att ske under första kvartalet 2022, men vissa mindre delar av kreditportföljen kommer att överlåtas senare under året. Som tidigare har kommunicerats uppgår den överlåtna bolåneportföljen totalt till cirka 12,5 miljarder svenska kronor och emitterade säkerställda obligationer, som byter emittent från Ålandsbanken Abp under finländsk hypotekbankslagstiftning till Borgo, som emittent under svensk hypoteksbankslagstiftning, till 7,5 miljarder svenska kronor.

Transaktionen kommer att påverka Ålandsbankens rörelseresultat positivt första kvartalet, men innebär därefter en mindre utlåningsportfölj i Ålandsbankens egen balansräkning och därmed lägre löpande räntenetto för Ålandsbanken. Ålandsbanken kommer i stället att framöver erhålla distributionsersättning för förmedlade lån samt plattformsintäkter för att upprätthålla alla olika tjänster till Borgo. Den sammanlagda helårseffekten på resultatet 2022 förväntas vara positiv.

Borgo har idag fyra industriella ägare i form av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners samt Ålandsbanken, som samtliga kommer att erbjuda sina kunder bolån som förvaltas i Borgos balansräkning. Sparbanken Syd har tecknat avtal att ingå som en femte industriell ägare i Borgo och bolånedistributör. Det finns dessutom ett tiotal finansiella investerare som har tecknat avtal om att bli delägare i Borgo.



Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505