Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (Tilintarkastettu)

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021:

ADMICOMIN LIIKEVAIHDON KASVU 13 % JA KÄYTTÖKATE 48 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 21.1.2022 KLO 9:00





Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni 1.1.2020–31.12.2020)

Liikevaihto vuonna 2021 oli 24,857 miljoonaa euroa (21,917), kasvua 13,4 % edellisvuodesta. Kasvusta 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 4,3 prosenttiyksikköä oli rakenteellista. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2021 käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,2 % ja oli 11,862 miljoonaa euroa (9,954), eli 47,7 % liikevaihdosta (45,4 %). Liikevoitto kasvoi 20,4 % ollen 10,374 miljoonaa euroa (8,618) ja tilikauden 2021 tulos oli 8,054 miljoonaa euroa (6,699).

Konsernin henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 209 (162). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yrityshankinnoista.

Yhtiö tiedotti tammikuussa toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön vuonna 2021 ja operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta Anna-Maija Ijäkselle. Hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä kesäkuussa ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Joulukuussa hallitus tiedotti Admicom Oyj:n toimitusjohtajan nimityksen siirtymisestä vuoden 2022 puolelle.

Konserni toteutti vuonna 2021 yhteensä kolme yrityshankintaa. Elokuussa hankittiin seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminta ja joulukuussa 2021 konserni hankki ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan.

Vuonna 2022 Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan yli 20 % tasolla sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

Emoyhtiön hallitus esittää, että osinkona jaetaan 1,50 euroa / rekisteröity osake ja lisäksi pääoman palautuksena 0,50 euroa / rekisteröity osake.





Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto (vertailu Admicom Oyj -konserni 1.7.2020–31.12.2020)

Vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon liikevaihto oli 12,493 miljoonaa euroa (11,178), kasvua +11,8 % vertailukaudesta. Kasvusta 9,4 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 2,8 prosenttiyksikköä oli rakenteellista. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.

Toisen puolivuotiskauden käyttökate (EBITDA) kasvoi 11,8 % ja oli 5,940 miljoonaa euroa (5,315), eli 47,5 % liikevaihdosta (47,5 %). Liikevoitto kasvoi 12,8 % ollen 5,174 miljoonaa euroa (4,589) ja tulos oli 4,010 miljoonaa euroa (3,563).

Elokuussa konserniin hankittiin seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminta ja joulukuussa 2021 konserni hankki ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan.





Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 1-12/

2021 1-12/

2020 Muutos

% 7-12/

2021 7-12/

2020 Muutos

% Liikevaihto, 1 000 euroa 24 857 21 917 13,4 % 12 493 11 178 11,8 % EBITDA, 1 000 euroa 11 862 9 954 19,2 % 5 940 5 315 11,8 % % liikevaihdosta 47,7 % 45,4 % 47,5 % 47,5 % Liikevoitto, 1 000 euroa 10 374 8 618 20,4 % 5 174 4 589 12,8 % % liikevaihdosta 41,7 % 39,3 % 41,4 % 41,1 % Tilikauden tulos, 1 000 euroa 8 054 6 699 20,2 % 4 010 3 563 12,5 % % liikevaihdosta 32,4 % 30,6 % 32,1 % 31,9 % Oman pääoman tuotto, % 29,8 % 34,5 % 29,7 % 34,4 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,4 % 44,4 % 38,3 % 44,3 % Omavaraisuusaste, % 83,1 % 85,5 % 83,1 % 85,5 % Nettovelkaantumisaste, % -57,3 % -61,4 % -57,3 % -61,4 % Osakekohtainen tulos, EPS € 1,63 1,36 20,0 % 0,81 0,72 13,3 % Taseen loppusumma,

1 000 euroa 37 934 26 335 37 934 26 335 Henkilöstömäärä jakson lopussa 209 162 209 162 Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 1 4 986 4 925 4 986 4 925 Osakkeiden osakeantioikais-tu lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 1 4 927 4 918 4 929 4 825

1 Osakemäärässä 31.12.2021 on huomioitu suunnatussa osakeannissa 22.12.2021 merkityt osakkeet (61 287 kpl) sekä eliminoitu konsernin yhtiöiden omistamien osakkeiden vaikutus (2 520 kpl).



Toimitusjohtaja Petri Aho:

”Strategiakauden 2021-2023 ensimmäinen vuosi oli Admicomille vaiherikas. Vuotta 2021 sävytti edeltävän vuoden tapaan koronapandemian toimintaympäristöön luoma epävarmuus, johon kuitenkin olimme organisaation ja toimintamallien kehityksen myötä entistä valmiimpia vastaamaan. Strategiatyön tuloksena syntyneen toimialakohtaisen organisaatiomallin toimintatapojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen jatkui, lanseerasimme markkinoille uusia tuoteratkaisuita ja palveluita, valmistauduimme koko henkilöstöä koskevan palkitsemisjärjestelmän ja suoritusmittariston käyttöönottoon, toteutimme yrityskauppavaihtojen ja investointimahdollisuuksien laaja-alaisen analysoinnin, sekä viimeistelimme vuoden jälkipuoliskolla kolme yrityskauppaa. Haluan kiittää Admicom-konsernin henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita päättyneestä vuodesta. Mahdollistimme yhdessä menestyksekkään liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun jatkumisen haastavista olosuhteista huolimatta.

Vaikka toimintaympäristömme oli monessa suhteessa haastava vuonna 2021, jatkoimme katsauskaudella kannattavaa kasvua sekä teimme panostuksia tuotteiden, palveluiden ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Uusmyyntimme kasvua hidasti erityisesti koronapandemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassamme, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Joudumme usein käyttämään kauppojen eteen edelleen huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin ennen koronaa. Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin orastavia merkkejä asiakastoimialojemme tilanteen piristymisestä ja koronaepävarmuuden hälventymisestä, mutta ottaa aikansa, kunnes näiden vaikutus alkaa näkymään uusmyynnin ja liikevaihdon kasvussa. Tocomanin uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021. Tuote sai hyvän vastaanoton asiakaskunnassa ja se mahdollistaa entistä laajemmat kehitysmahdollisuudet tuoteportfolioomme sekä uusia tuoteinnovaatioita. Rekrytoimme katsauskaudella eri puolille konsernia uusia osaajia, joiden avulla varauduimme henkilövaihdoksiin, kasvun vahvistamiseen sekä organisaatiomme kehittämiseen. Tulemme jatkamaan kasvua ja kilpailukykyä tukevia panostuksia tulevina vuosina.

Toimialallamme tapahtui vuoden 2021 aikana useita yritysjärjestelyjä, ja strategiakauden tavoitteiden mukaisesti myös Admicom tutki vuoden aikana aktiivisesti yrityskauppavaihtoehtoja kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toteutimme vuoden 2021 aikana kaikkiaan kolme yrityshankintaa, ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön hankinnan, samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan hankinnan, sekä seinäjokelaisen Lakeus Tilitoimiston liiketoimintojen hankinnan. Aitio Finlandin ja Hillavan henkilöstön ohjelmistotuotteisiin, talotekniikan ja rakentamisen toimialaan sekä teknologiaan liittyvä osaaminen täydentää loistavasti Admicomin ja Tocomanin osaamista, ja voimme yhdessä viedä ohjelmistoratkaisuidemme kehitystä entistä vauhdikkaammin eteenpäin, hyödyntää identifioimamme kasvuinvestointimahdollisuudet ja parantaa asiakaskokemusta. Lakeus Tilitoimiston liiketoiminta tukee puolestaan Admicomin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, laajentaa konsernin toimi- ja myyntipisteverkostoa uusiin kaupunkeihin sekä vahvistaa tilitoimistopalveluiden resursseja. Työ kasvua, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tukevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, kumppaniverkoston laajentamiseksi ja ekosysteemin kasvattamiseksi jatkuu myös tulevina vuosina.

Toimialojemme kiihtyvä digitalisaatiokehitys ja siirtymä modernien pilvipohjaisten ohjelmistoratkaisuiden käyttöön tarjoaa Admicomille merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Uskon, että vuonna 2021 tehdyn kehitystyön, investointien ja kasvupanostusten myötä olemme entistä valmiimpia hyödyntämään näitä mahdollisuuksia vuonna 2022.”





Taloudellinen ohjeistus

Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

Koronapandemia lisää edelleen epävarmuutta erityisesti uusmyynnin onnistumiseen ja kohottaa asiakaspoistumariskiä. Lisäksi liikevaihdon kasvuennusteeseen vaikuttaa erityisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien liikevaihdon jakautuminen ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien välillä.





Liiketoiminnan kehitys

Konsernin liikevaihto tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 oli 24,857 miljoonaa euroa (21,917). Liikevaihto kasvoi 13,4 % edellisvuodesta. Kasvusta 9,1 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 4,3 prosenttiyksikköä rakenteellista. Orgaanisen kasvun kehitykseen vaikutti uusmyynnin osalta merkittävimmin rakentamisen toimialan asiakkuudet, muodostaen Tocoman mukaan lukien yli puolet toistuvien tuottojen uusmyynnistä. Rakenteelliseen kasvuun vaikuttivat tilikaudella tammi-helmikuun osalta Tocoman Oy:n vuoden 2020 maaliskuussa tehty yrityshankinta, elo-joulukuun osalta Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoimintojen hankinta. Joulukuussa 2021 konserniin tehdyillä Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n yrityshankinnoilla ei ollut merkittävää vaikutusta tilikauden liikevaihtoon. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä ja tilikauden liikevaihtoon sisältyi asiakkailta laskutettuja tasausveloituksia yhteensä 0,973 miljoonaa euroa (1,085). SaaS-laskutuksen osuus vuoden 2021 liikevaihdosta oli 73 % (72 %), pääosin toistuvista tuotoista koostuvien tilitoimistopalveluiden osuus 22 % (21 %), sekä koulutus- ja konsultointituottojen ja muiden tuottojen 5 % (5 %). Vuoden 2021 liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti: rakentaminen 49 % (sis. Tocoman), talotekniikka 37 %, teollisuus 6 % ja muut 8 %.

Konsernin vuoden 2021 käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,2 % verrattuna vuoteen 2020 ja oli 11,862 miljoonaa euroa, eli 47,7 % liikevaihdosta (9,954, 45,4 %). Kannattavuus parani liikevaihdon kasvun luodessa skaalaetuja sekä alkuvuoteen painottuneen kustannustason maltillisen kehityksen myötä. Myös tasauslaskutuksen ennakoitua parempi kehitys tuki suhteellista kannattavuutta.

Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. – 31.12.2021 oli 10,374 miljoonaa euroa (8,618), kasvua viime vuoteen verrattuna tuli 20,4 %. Tilikauden poistot olivat 1,488 miljoonaa euroa (1,336), josta suurin osa, 1,097 miljoonaa euroa, oli konserniliikearvojen poistoja pääasiassa Tocoman-yritysostoon liittyen. Aition ja Hillavan hankinnoista ei tehty konserniliikearvon poistoja päättyneelle tilikaudelle. Tilikauden tulos oli 8,054 miljoonaa euroa (6,699).

Katsauskauden 1.7.2021 – 31.12.2021 liikevaihto oli 12,493 miljoonaa euroa (11,178). Liikevaihdon kasvu hidastui toisella vuosipuolikkaalla, ollen 11,8 %. Toisen vuosipuolikkaan kohdalla Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan hankinnan vaikutus kasvuun oli hieman yli kaksi prosenttiyksikköä. Joulukuun loppupuolella 2021 konserniin hankittujen Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n vaikutus liikevaihtoon ei ollut merkittävä. Tasauslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus toisen vuosipuoliskon kasvuun oli -0,5 prosenttiyksikköä.

Jakson 1.7. – 31.12.2021 käyttökate kasvoi 11,8 % verrattuna vuoden 2020 vastaavaan jaksoon, ollen 5,940 miljoonaa euroa ja 47,5 % liikevaihdosta (5,315, 47,5 %).

Jaksolta 1.7. – 31.12.2021 liikevoitto oli 5,174 miljoonaa euroa (4,589) ja katsauskauden tulos 4,010 miljoonaa euroa (3,563).





Tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 37,934 miljoonaa euroa (26,335). Taseen loppusummaa kasvatti pääasiassa Aitio Oy:n ja Hillava Oy:n hankinnat sekä rahavarojen lisääntyminen. Yrityshankintojen myötä konserniliikearvon määrä kasvoi tilikauden lopussa 15,898 miljoonaan euroon (9,486).

Konsernin oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 31,396 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 83,1 % (85,5 %). Oma pääoma kasvoi tarkastelukaudella noin 8,9 miljoonaa euroa. Kasvua selittävät voitollinen toiminta sekä Aition Finland Oy:n yrityshankintaan liittynyt suunnattu anti. Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tarkastelukaudella 4,484 miljoonaa euroa.

Konsernilla ei ole pitkä- tai lyhytaikaisia korollisia lainoja.

Konsernin kassavirta oli tilikaudella selvästi positiivinen ja rahoitusasema on pysynyt vahvana. Kokonaisuutena konsernin likvidit rahavarat kasvoivat tilikaudella 4,237 miljoonaa euroa, ollen 31.12.2021 18,055 miljoonaa euroa (13,818). Konsernin koko tilikauden liiketoiminnan kassavirta oli +11,229 miljoonaa euroa (+7,507) ja rahoituksen rahavirta -4,482 miljoonaa euroa (-3,516). Rahoituksen negatiivinen rahavirta johtui osakkeenomistajille jaetusta osingosta. Osingon maksupäivä oli 2.3.2021.

Konsernin investointien rahavirta oli -2,510 miljoonaa euroa (-6,495). Investointien rahavirtaan vaikutti merkittävimmin Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan sekä Hillava Oy:n koko osakekannan hankinta, jotka maksettiin rahavastikkeella.

Vuoden toisella puolikkaalla konsernin kassavirta pysyi selvästi positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. – 31.12.2021 yhteensä +5,229 miljoonaa euroa (+3,969). Investointien rahavirta jaksolla 1.7. – 31.12.2021 oli -2,465 miljoonaa euroa (-0,014). Kokonaisuudessaan konsernin rahavarat kasvoivat toisella vuosipuolikkaalla 2,764 miljoonaa euroa (+3,955).





Investoinnit ja poistot

22.12.2021 konserni hankki jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan. Aitio Finland Oy:stä hankittiin osakevaihdolla yhtiön pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet eli noin 83,5 % yhtiön osakekannasta loppuosan osakkeista jäädessä yhtiön työntekijöiden omistukseen. Osakevaihdolla hankittavien osakkeiden arvostus oli 5,313 miljoonaa euroa. Hillava Oy:n osakekanta ostettiin Admicom Finland Oy:n omistukseen kokonaan 2,531 miljoonan euron kauppahinnalla ja kauppahinta maksettiin rahana. Omistus ja hallinta hankittuihin Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n osakkeisiin siirtyivät ostajalle 22.12.2021. Aitio Finlandin ja Hillavan hankinnoista ei tehty konserniliikearvon poistoja tilikaudelle 2021.

Lisäksi merkittävä investointi tilikaudella oli 1.8.2021 Admicom Finland Oy:n toteuttama Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan hankinta. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli yhteensä 0,574 miljoonaa euroa. Hankinnasta syntynyt liikearvo 0,574 miljoonaa euroa poistetaan tulonmuodostusaikanaan 1.8.2021 alkaen 5 vuodessa.

Tarkastelukauden muut investoinnit kohdistuivat aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja olivat yhteensä 0,059 miljoonaa euroa (0,083). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Tilikauden 2021 aikana tai vertailukaudella ei ole aktivoitu kehittämismenoja taseeseen, lukuun ottamatta Hillava Oy:n hankinnan yhteydessä konsernin taseeseen kirjattuja, Hillava Oy:n tilikaudella 2021 aktivoimia kehittämismenoja, yhteensä 0,158 miljoonaa euroa.

Tilikauden poistot olivat -1,488 miljoona euroa (-1,336). Poistoista 74 % koostuu konserniliikearvosta. 18 % poistoista koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen ja ohjelmistolisenssien poistoista, joiden osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. 5 % poistoista tuli koneiden ja kaluston poistoista. 3 % poistoista tuli Lakeuden liiketoiminnan hankinnasta syntyneestä liikearvosta.





Henkilöstö ja johto

Konsernilla oli tilikauden lopussa 209 työntekijää, joista 160 työskenteli Admicom Finland Oy:ssä, 4 emoyhtiö Admicom Oyj:ssä, 20 Tocoman Oy:ssä, 21 Aitio Oy:ssa ja 4 Hillava Oy:ssä. Henkilömäärästä 31 % työskenteli tilitoimistossa, 25 % tuotekehityksessä ja tuotekehityspalveluissa, myynnissä ja markkinoinnissa 16 %, käyttöönottopalveluissa 14 %, palveluyksikössä 10 % ja hallinnossa 4 %.

Admicomin johtoryhmän muodostivat 31.12.2021 väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Petri Aho, ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Anna-Maija Ijäs sekä Miikka Enkovaara. Yhtiö tiedotti 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle. Admicomin johtoryhmäjäsen ja talotekniikka-alan toimialajohtaja Arttu Ruotsalainen ilmoitti jättävänsä yhtiön 31.3.2021. 7.4.2021 tiedotettiin johtoryhmäkokoonpanon uudistamisesta siten, että 7.4.2021 alkaen emoyhtiö Admicom Oyj:n johtoryhmän muodosti Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Petri Aho sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Anna-Maija Ijäs ja Miikka Enkovaara. Admicom Oyj:n hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä 4.6.2021 ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Admicom Oyj:n hallitus tiedotti 22.12.2021, että se on päättänyt siirtää Admicom Oyj:n toimitusjohtajan nimityksen vuoden 2022 puolelle. Hallitus haluaa arvioida huolellisesti 22.12.2021 tehdyn yrityskaupan vaikutuksia konsernin johtamisrakenteeseen ja tuleviin johtajanimityksiin.

Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Häll, varapuheenjohtajana Pasi Aaltola, sekä varsinaisina jäseninä Sami Kettunen, Kyösti Moisio, Olli Nokso-Koivisto ja Jarmo Suonpää.

Emoyhtiön tilintarkastusyhteisö on KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunula, KHT.





Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Admicom Oyj:n osakemäärä 31.12.2021 oli 4 927 698 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli joulukuun 2021 lopussa 106 000 euroa. Tilikauden päättyessä Admicom Finland Oy:n hallussa oli 2 520 Admicom Oyj:n osaketta.

22.12.2021 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti Aitio Finland Oy:stä hankittiin osakevaihdolla sen pääomistajien Rouhee Group Oy:n ja Toni Paloniemen osakkeet noin 83,5 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinnan suorittamiseksi Admicom Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista Aitio Finland Oy:n pääomistajille Rouhee Group Oy:lle ja Toni Paloniemelle. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 61 287 Admicom Oyj:n uutta osaketta merkintähintaan 86,69 euroa / osake, mikä vastaa Admicom Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 1.10.-21.12.2021. Suunnatun annin rekisteröinnin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 988 985 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Luovutettaviin osakkeisiin liittyy asteittain 6 vuoden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta purkautuvat luovutusrajoitukset. Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 19.2.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 14.1.2022. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 17.1.2022.



Kaupankäynti osakkeella

Kaupankäynti Admicomin osakkeella oli kohtuullisen vilkasta ja vuoden aikana yhteensä noin 30 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Admicom Oyj:n osakkeen arvo vuoden lopussa oli 84,50 euroa ja markkina-arvo noin 416 miljoonaa euroa.

Admicom Oyj:n osakkeen kehitys Osakevaihto kpl Arvo yht., eur Korkein, eur Alin, eur Keskih., eur Viimeisin, eur 2021 1 485 037 141 050 883 158,00 75,20 94,59 84,50 2020 2 104 247 174 686 398 139,00 48,40 83,02 135,00 2019 1 579 568 62 440 270 69,80 20,60 39,53 64,40





Osakkeenomistajat

Admicom Oyj:llä oli 31.12.2021 yhteensä 2 698 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Skandinaviska Enskilda Bankin (SEB) 42,6 % osuudella hallintarekisteröidyt osakkeet, minkä jälkeen suurimmat omistukset olivat Matti Hällin 30,6 % ja Citibank Europe Plc:n 3,9 % osuudella hallintarekisteröidyt osakkeet.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat osakekannasta 31.12.2021 50,2 %.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset yhteensä olivat 1 570 osaketta (0,03 % osakekannasta).





Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous myönsi 19.2.2021 hallitukselle valtuudet enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista liittyen yrityskauppoihin (18 % osakekannasta, 856 985 kpl) ja henkilöstöanteihin (2 % osakekannasta, 98 554 kpl). Joulukuussa Aitio Finland Oy:n yrityskaupassa valtuutuksesta käytettiin noin 7 % (61 287 kpl).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä.





Varsinainen yhtiökokous ja hallinto

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 19.2.2021. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkona 0,91 eur/osake, joka maksettiin omistajille 2.3.2021.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti nimetä hallitukseen uusina jäseninä Olli Nokso-Koiviston ja Kyösti Moision, vanhoina jatkoivat Timo Häll, Pasi Aaltola, Jarmo Suonpää ja Sami Kettunen.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaa 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous myönsi 19.2.2021 hallitukselle valtuudet enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yrityskauppoihin (18 % osakekannasta) ja henkilöstöanteihin (2 % osakekannasta). Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä.





Riskit ja epävarmuustekijät

Admicomin liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä ja epävarmuustekijöinä nähdään:

Keskittyminen tietyille asiakastoimialoille lisää suhdanneherkkyyttä, mikä voi hidastaa kasvua tai näkyä konkurssien kautta ennakoimattomana asiakaspoistumana. Riskiä pyritään pienentämään tukemalla asiakkaiden liiketoimintaa konsultoinnilla ja asiakaspalvelua kehittämällä sekä tarjoamalla asiakkaille kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja. Teknologia ja tietoturvariskit ovat pilvipalveluyhtiölle kriittinen alue. Yhtiössä tehdään jatkuvasti toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien havainnoimiseksi ja estämiseksi. Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti tietoturvariskit sekä palveluvirheiden riskit. Riskin pienentämiseksi yhtiön henkilökuntaa perehdytetään tietoturvaan ja asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Riskit avainhenkilöihin liittyen. Yhtiö rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin, minkä lisäksi yhtiössä on panostettu uusien palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Myös koronan aiheuttamaa riskiä hallitaan aktiivisesti tukemalla etätyön tekemistä ja johtamista. Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit. Yrityskauppa-aktiviteetti ja ulkomaisten pääomasijoittajien ja yhtiöiden intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä näyttävät lisääntyneen, mikä voi muokata voimasuhteita kilpailijakentässä. Lisäksi toimialalle on syntynyt pieniä, fokusoituneita ohjelmistotaloja. Yhtiö seuraa aktiivisesti kilpailukentän muutoksia ja huomioi niissä tapahtuvia muutoksia strategiatyössä ja liiketoiminnassa. Admicomin mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Tocoman Oy:n yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhdistäminen ja yritysjärjestelyihin liittyvän osaamisen laajentaminen opettaa hallitsemaan riskiä jatkossa paremmin. Uusmyynnin kehitykseen ja asiakaspoistumaan voi vaikuttaa koronaepidemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan myyntityön kehittämisellä ja kohdentamalla myynnin aktiivisuutta ja asiakaspalvelua oikeisiin asiakaskohderyhmiin.





Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 25 731 600,72 euroa ja tilikauden tulos 7 775 059,53 euroa miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa / rekisteröity osake tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,5 ja lisäksi esitetään jaettavaksi pääoman palautuksena 0,50 euroa / rekisteröity osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, eli yhteensä 2 494 492,5 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.





Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia.





Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2021 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.





Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 4.4.2022, puolivuotiskatsauksen 4.7.2022 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 3.10.2022.

Admicomin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 25.2.2022. Yhtiön hallitus kutsuu erikseen yhtiökokouksen koolle.

Yhtiö julkaisee konsernin vuoden 2021 vuosi- ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen 21.1.2022 noin klo 9:00 ja ne ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa tämän jälkeen myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/.





Admicom Oyj

HALLITUS





Lisätietoja antaa:

Petri Aho

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

petri.aho@admicom.fi

+358 44 724 1767



Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi



Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/







KONSERNIN TULOSLASKELMA



1 000 EUR 1-12/2021 1-12/2020 7-12/2021 7-12/2020 LIIKEVAIHTO 24 857 21 917 12 493 11 178 Liiketoiminnan muut tuotot 63 4 62 2 Materiaalit ja palvelut -1 395 -1 059 -737 -581 Henkilöstökulut -9 010 -8 209 -4 474 -3 902 Poistot ja arvonalentumiset -1 488 -1 336 -766 -726 Liiketoiminnan muut kulut -2 654 -2 699 -1 404 -1 383 LIIKEVOITTO 10 374 8 618 5 174 4 589 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 7 1 5 Korkokulut ja muut rahoituskulut -46 -16 -38 0 TULOS ENNEN VEROJA 10 331 8 609 5 138 4 593 Tuloverot -2 274 -1 910 -1 124 -1 030 Vähemmistöosuudet -3 -3 TILIKAUDEN TULOS 8 054 6 699 4 010 3 563





KONSERNITASE 1 000 EUR 12/2021 12/2020 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 315 379 Aineettomat oikeudet 94 134 Liikearvo 527 Muut aineettomat hyödykkeet 2 5 Konserniliikearvo 15 898 9 486 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 16 835 10 005 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 213 251 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 213 251 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 3 3 Sijoitukset yhteensä 3 3 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 051 10 258 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 15 15 Vaihto-omaisuus yhteensä 15 15



Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä















21

21



Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 584 2 032 Muut saamiset 108 124 Siirtosaamiset 99 89 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 791 2 244 Rahat ja pankkisaamiset 18 055 13 818 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 20 883 16 077 VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 934 26 335



KONSERNITASE 1 000 EUR 12/2021 12/2020 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 802 12 489 Edellisten tilikausien tulos 5 434 3 216 Tilikauden tulos 8 054 6 699 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 396 22 510 Vähemmistöosuudet







112







VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 78 54 Muut velat 1 152 812 Siirtovelat 5 196 2 958 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 6 427 3 825 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 427 3 825 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 934 26 335





OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-12/2021 1-12/2020 SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma 106 106 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 VAPAA OMA PÄÄOMA Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto tilikauden alussa 12 489 9 489 Suunnattu anti yrityshankintaan liittyen * 5 313 3 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto tilikauden lopussa 17 802 12 489 Edellisten tilikausien tulos

tilikauden alussa 9 916 6 732 Osingonjako -4 482 -3 516 Edellisten tilikausien tulos

tilikauden lopussa 5 434 3 216 Tilikauden tulos 8 054 6 699 VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 31 290 22 404 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 396 22 510

* Vuonna 2020 Tocoman Oy:n osakkeiden hankinta. Vuonna 2021 Aitio Finland Oy:n osakkeiden hankinta.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1 000 EUR 1-12/2021 1-12/2020 7-12/2021 7-12/2020 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen veroja 10 331 8 609 5 138 4 593 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 1 488 1 336 766 726 Rahoitustuotot ja -kulut 43 9 37 -4 Muut Oikaisut -50 -50 Rahavirta ennen käyttöpääoman

muutosta 11 812 9 954 5 890 5 315 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liike-

saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -64 55 -7 17 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)

/ vähennys (+) 0 -1 -1 -1 Lyhytaikaisten korottomien

velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 472 -603 -232 -413 Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja 12 220 9 405 5 650 4 917 Maksetut korot ja rahoituskulut -46 -16 -38 -1 Saadut korot liiketoiminnasta 3 7 1 7 Maksetut välittömät verot -948 -1 889 -384 -954 Liiketoiminnan rahavirta (A) 11 229 7 507 5 229 3 969 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -59 -83 -14 -14 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 61 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla







-1 951 -6 474 -1 951 Myydyt liiketoiminnat 50 50 Hankitut liiketoiminnat -550 -550 Investointien rahavirta (B) -2 510 -6 495 -2 465 -14





Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 482 -3 516 Rahoituksen rahavirta (C ) -4 482 -3 516 Rahavarojen muutos (A+B+C)

lisäys (+) / vähennys (-) 4 237 -2 504 2 764 3 955 Rahavarat tilikauden alussa 13 818 16 322 15 292 9 863 Rahavarat tilikauden lopussa 18 055 13 818 18 055 13 818 Rahavarojen muutos 4 237 -2 504 2 764 3 955





KONSERNIN VASTUUT



1 000 EUR 12/2021 12/2020 Toimitilojen vuokravastuut Vuokravastuut 3 088 2 763 Vuokravakuustilit 61 92 Vuokratakaukset 55 Yhteensä 3 204 2 855







1 000 EUR 12/2021 12/2020 Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 14 Myöhemmin maksettavat 37 Yhteensä 51





Laskentakaavat



Liikevoitto, % liikevaihdosta =



Liikevoitto x 100



Liikevaihto EBITDA, % liikevaihdosta =



Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100



Liikevaihto Oman pääoman tuotto, % =



Tulos ennen veroja - tuloverot x 100



Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto, % =



Tulos ennen veroja + nettorahoituskulut x 100



Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin Omavaraisuusaste, % =



Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100



Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % =



Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100



Oma pääoma + vähemmistöosuus Osakekohtainen tulos (EPS), € =



Tilikauden tulos Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu

osakkeiden lukumäärä





Liitteet