Shortways annonce une croissance de 30 % en 2021

Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, confirme la pertinence de son positionnement en annonçant une très forte croissance de son chiffre d’affaires sur un marché concurrentiel et en période de Covid.

Au service des grandes organisations, Shortways apporte un gain de temps et un support performant à l’adoption du digital. Grâce à Shortways, les entreprises passent au 100 % digital sur la formation IT et divisent par dix leur nombre d’appels au support. Les clients de Shortways sont des grands groupes qui économisent fortement sur leurs coûts de support utilisateurs.

Ce positionnement unique explique le fort développement de l’éditeur chaque année et illustre sa capacité à se positionner en partenaire stratégique de ses clients pour les accompagner dans leurs projets de transformation digitale. La croissance a notamment été portée par un développement soutenu de l’activité Software (plus de 66 % du chiffre d’affaires consolidé). À noter aussi une forte récurrence des revenus qui traduit parfaitement la qualité des projets délivrés auprès des entreprises les plus performantes, notamment dans des secteurs comme les services et l’industrie.

En 2022, Shortways va investir à nouveau pour intégrer de nouveaux talents sur Laval et Paris, structurer son équipe commerciale et atteindre à court terme un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros. L’éditeur compte également renforcer sa stratégie produit et enrichir son offre en lançant une nouvelle solution qui représentera une réelle alternative à l’utilisation d’applications ITSM.

Toan NGUYEN, CEO et fondateur de Shortways « Nous sommes fiers de réaliser cette nouvelle prouesse qui s’explique par l’investissement continu de nos équipes. Intégré au SIRH, ERP, CRM, ou tout autre applicatif métier, notre assistant fait apparaître des bulles d’aide contextuelles qui guident les utilisateurs pas à pas. Nos clients digitalisent ainsi la formation et le support informatique, et sécurisent l’adoption des nouveaux outils digitaux. »