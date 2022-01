Colibri ouvre 10 nouveaux postes pour accélérer sa croissance

Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning spécialisé dans la gestion des prévisions des ventes et la planification de la supply chain, poursuit ses investissements pour accompagner son développement.

Créé il a cinq ans, Colibri édite une solution Cloud pour les sociétés ayant besoin d’améliorer leur processus de Supply Chain Management. À ce jour,Colibri réunit 30 talents et réalise chaque année une croissance exponentielle sur un secteur particulièrement concurrentiel et stratégique. Ce positionnement permet à l’éditeur de faire la différence et d’accompagner efficacement ses clients dans la mise en œuvre de solutions innovantes et performantes. En rejoignant Colibri, les futurs collaborateurs intègrent une entreprise conviviale qui travaille sur des projets passionnants et qui permet à ses équipes d’évoluer en continu en intégrant de nouvelles compétences. Cette caractéristique est un réel différenciateur qui démontre la volonté de Colibri de s’entourer de talents engagés qui souhaitent évoluer dans une structure agile.

Quelques opportunités proposées :

- Consultant Supply Chain

- Traffic & Growth Manager

- Business Developper

- Ingénieur DevOps

Pour postuler et en savoir plus sur l’univers de Colibiri, rendez-vous sur : https://colibri-aps.welcomekit.co