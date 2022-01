BAINS DE MER MONACO : Information financière 3ème trimestre 2021/2022

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3ème trimestre 2021/2022

(Période du 1er avril 2021 – 31 décembre 2021)

Hausse du chiffre d'affaires de 31 % au 3ème trimestre 2021/2022





Groupe consolidé – normes IFRS



2020/2021 2021/2022 Premier trimestre : Secteur Jeux 9 602 45 088 Secteur Hôtelier 10 784 35 454 Secteur Locatif 24 440 28 551 Autres 1 548 4 265 Cessions internes (1 228) (2 491) Total 45 146 110 867 Deuxième trimestre : Secteur Jeux 38 510 67 462 Secteur Hôtelier 60 294 104 588 Secteur Locatif 26 652 29 974 Autres 1 262 2 198 Cessions internes (3 103) (3 675) Total 123 615 200 547 Troisième trimestre : Secteur Jeux 45 893 53 471 Secteur Hôtelier 23 484 43 654 Secteur Locatif 27 214 29 463 Autres 735 1 533 Cessions internes (1 557) (2 304) Total 95 770 125 816 Cumul au 31 décembre : Secteur Jeux 94 005 166 021 Secteur Hôtelier 94 562 183 696 Secteur Locatif 78 306 87 988 Autres 3 545 7 995 Cessions internes (5 887) (8 469) Total 264 531 437 230

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 31 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2021/2022, légèrement supérieur à celui du 3ème trimestre de l’exercice 2019/2020 du fait de la hausse des revenus locatifs.

Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe S.B.M. s’élève en effet à 125,8 millions d’euros contre 95,8 millions d’euros pour l’exercice précédent et 124,3 millions d’euros en 2019/2020. Du fait de la saisonnalité, l’activité du troisième trimestre de l’exercice a été naturellement plus faible que celle des mois précédent. Néanmoins, la tendance à l’amélioration constatée pendant la période estivale s’est confirmée sur les mois d’octobre et novembre. En revanche, l’activité du mois de décembre a été impactée par la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 et le chiffre d’affaires s’inscrit sur ce dernier mois en retrait de 24 % par rapport à décembre 2019. Sur le dernier trimestre de l’année civile 2021, les chiffres d’affaires des secteurs jeux et hôteliers restent en retrait de respectivement 2 % et 4 % par rapport à celui de 2019.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 53,5 millions d’euros pour le trimestre écoulé, en hausse de 17 % par rapport à la même période de l’exercice précédent mais en baisse de 1,3 million d’euros par rapport au dernier trimestre 2019. Si la tendance des mois d’octobre et novembre a confirmé la reprise observée pendant la saison estivale, le mois de décembre a été fortement impacté par la reprise de l’épidémie de Covid-19.

Le secteur hôtelier enregistre sur le trimestre une augmentation de 86 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 43,7 millions d’euros contre 23,5 millions d’euros en 2020/2021. Pour rappel, l’activité de l’exercice précédent sur la même période était particulièrement impactée par la pandémie de Covid-19 et la deuxième vague qui sévissait alors en Europe, avec notamment un couvre-feu en Principauté de Monaco.

Le chiffre d’affaires de la période octobre à décembre 2021 reste néanmoins impacté par l’épidémie de Covid-19, avec l’arrivée sur la période des fêtes de fin d’année de la cinquième vague. Ainsi, l’activité du troisième trimestre de l’exercice 2021/2022 est en diminution de 4 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2019/2020.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 29,5 millions d’euros contre 27,2 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des appartements du One Monte-Carlo.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires trimestriel de 1,5 million d’euros contre 0,7 million d’euros l’an passé.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 437,2 millions d’euros contre 264,5 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 65 %. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2021/2022 reste cependant inférieur de 18 % au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2019/2020.

Description générale de la situation financière et des résultats

Activité

Malgré un niveau d’activité qui devrait encore rester significativement impacté au cours des prochains mois par la crise sanitaire et ses conséquences, le Groupe S.B.M. s’attend à une performance financière pour l’exercice 2021/2022 en amélioration par rapport à celle de l’exercice précédent, sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément l’ampleur. Cette perspective s’inscrit toutefois dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire qui reste encore fragile aujourd’hui.

Mesures de réduction des coûts et de préservation de la trésorerie

Dans ce contexte, le Groupe S.B.M. a mis en œuvre une réduction drastique des dépenses d’exploitation. La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et le choc économique engendré par cette dernière ont obligé la Société des Bains de Mer a accéléré la mise en œuvre d’un plan de restructuration global en complément des dispositions déjà mise en place depuis le début de la crise sanitaire. Les départs des salariés concernés, qui avaient démarré dès le mois de janvier 2021, se sont achevés sur le dernier trimestre 2021.

Les économies résultant de la réalisation de ces plans de départ devraient atteindre 18 millions d’euros par an. Ces économies, complétées par les actions engagées par ailleurs pour mieux adapter le niveau des charges aux fluctuations saisonnières de l’activité, devraient permettre au Groupe S.B.M. d’obtenir une réduction annuelle de ses charges d’exploitation de l’ordre de 25 millions d’euros. Le Groupe S.B.M. pourra ainsi renouer avec un niveau de rentabilité lui donnant la possibilité d’assurer les investissements nécessaires à sa pérennité, dès que la crise sanitaire sera passée.

Le Groupe S.B.M. maintient par ailleurs un contact étroit avec ses partenaires banquiers qui ont mis à disposition des crédits dont l’encours s’établit maintenant à 124,4 millions d’euros après le remboursement de 26,4 millions d’euros intervenu fin décembre, la prochaine échéance étant prévue fin juin 2022 pour un montant identique.

Pour compléter ses moyens de financement à court terme, le Groupe S.B.M. a mis en place un programme d’émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant maximum de 150 millions d’euros. Au 20 janvier 2022, l’encours de titres émis dans le cadre de ce programme s’élève à 90 millions d’euros.

Enfin, en décembre, le Groupe S.B.M. a perçu de sa filiale de jeux en ligne BEG un remboursement de primes d’émission et le paiement d’un acompte sur dividendes pour un montant total de 65 millions d’euros.

Au 20 janvier 2022, le Groupe S.B.M. dispose ainsi d’un niveau de trésorerie disponible de l’ordre de 200 millions d’euros.

Monaco, le 21 janvier 2022.

ISIN : MC0000031187

