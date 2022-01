English French

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

BIC LANCE SON SECOND PROGRAMME

DE RACHAT D’ACTIONS À COMPOSANTE ESG

Clichy, France – 21 Janvier 2022 - BIC annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions à composante ESG pour un montant de 40 millions d’euros1. La période d’acquisition courra du lundi 24 Janvier 2022 au 22 Décembre 2022 au plus tard. Le prix d’achat maximum est fixé à 100 euros.

Le programme sera réalisé par Exane BNP Paribas sur la base de l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires de SOCIETE BIC du 19 mai 2021, et dans le cadre du Règlement sur les abus de marché ("MAR") et du Règlement délégué « Safe Harbour Regulation".

Ce second programme lancé par BIC est en cohérence avec la Vision et la Raison d’Etre de BIC de créer de la valeur et d’en faire bénéficier toutes ses parties-prenantes. La superformance2 réalisée lors du rachat des titres sera allouée au Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education pour financer des programmes de recherche liés à l’éducation.

"Je suis très heureux de renouveler ce partenariat avec Exane BNP Paribas et J-PAL. Ce deuxième programme innovant de rachat d'actions à composante ESG démontre une fois de plus l'engagement à long terme de notre Groupe en faveur de l’amélioration des conditions d’apprentissages de millions d'enfants à travers le monde» a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC. "Les recherches de J-PAL sur les programmes de tutorat et d'engagement des parents que nous avons commencé à soutenir en 2021 grâce à notre premier programme de rachat d'actions à composante ESG permettront d'identifier et de développer des modèles d'éducation innovants et plus inclusifs. Je me réjouis de renforcer cette collaboration avec les équipes de J-PAL en Europe et aux États-Unis et de consolider notre premier partenariat."

Ce programme a été approuvé par le Conseil d’Administration de BIC et est en cohérence avec la politique d’allocation du capital de BIC qui consiste en :

des investissements dans les opérations, destinés à soutenir la croissance organique

des acquisitions ciblées visant à renforcer les activités existantes et à se développer dans des catégories adjacentes

une solide rémunération des actionnaires avec un objectif de dividende ordinaire (pay-out) compris entre 40% et 50% du bénéfice par action normalisé (BNPA) et des rachats réguliers d’actions.





AGENDA 2022 TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats annuels 2021 15 février 2022 Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022 Résultats du T3 2022 27 octobre 2022

1 Montant maximum

2 la surperformance est la différence entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur la période d'exécution

