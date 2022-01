세계적 명성의 Tony Roma’s 레스토랑, 창립 50주년 맞아

기념비적인 순간 맞이한 Tony Roma’s, 세계적 수준의 다이닝 경험을 제공한다는 목표 하에 새로운 경영진 구축하고 미래 성장 계획

January 21, 2022 13:13 ET | Source: Romacorp, Inc Romacorp, Inc

Orlando, Florida, UNITED STATES