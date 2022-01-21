世界知名托尼罗马传奇性餐厅庆祝成立50周年

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Spanish Japanese Korean Malay

佛罗里达州奥兰多, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 托尼罗马（Tony Roma’s） ® 的母公司罗马公司（Romacorp, Inc.）今日庆祝其成立50周年。该公司是全球规模最大、广受赞誉的休闲餐饮概念餐厅品牌，特色产品是猪排。1972年1月20日，公司创始人Tony Roma在佛罗里达州迈阿密北部开设了他的旗舰餐厅托尼罗马（Tony Roma’s）餐厅。这家餐厅迅速成为迈阿密最受欢迎的餐厅之一，并在市场上占据了一席之地。



多年来，无数忠实客户、万千家庭和新朋故友不断造访餐厅，品尝广受欢迎的美式考猪肋排。这些特色猪排最初只是家庭特色菜肴，现已为全球众多宾客到此畅享的美食。时至今日，经过50年的成功发展和全球扩张，该公司已成为餐饮行业最知名的品牌之一。

罗马公司（Romacorp, Inc.）首席执行官（代理）兼首席运营官Ramon Bourgeois表示：“庆祝我们50年厚重品牌的这一重大时刻是开启2022年的最佳方式。展望下一个未来50年，我们将专注于实现业务增长、打造全新概念、提供家庭友好型用餐体验，并继续为顾客制造酱汁满满、色感口感俱佳的肋排。我们期待在未来更多的时间里，为众多家庭营造团圆聚餐的机会。”

让托尼罗马餐厅倍感喜悦与荣幸的是，很多佛罗里达州当地和来自全球各地的知名人士表达了对该品牌的深切祝贺，其中包括为家庭和社区服务了50载的美国众议员瓦尔·德明斯（Val Demings）。

托尼罗马餐厅是一家提供全方位服务的家庭友好型就餐目的地，业务足迹遍及5大洲，为顾客提供其全球闻名的美国烤猪肋排，以及广受推崇的经典菜肴，包括奶油虾、洋葱面包、迈阿密汉堡和牛里脊肉等。最近，该品牌宣布了其富有远见的全新领导团队，他们正在为品牌的下一个增长阶段铺平道路，以拓展品牌和托尼罗马餐饮体验组合。

今年晚些时候，该品牌计划推出一家占地278平方米以上的样本餐厅以及46平方米的快速休闲概念餐厅Bones & Burgers™，以此满足外卖顾客的需求，但餐厅将继续采用相同品质的原料，在正宗的快速服务空间中进行新鲜制作。

该公司计划在未来十年内开设200家托尼罗马餐厅，重点关注中东、亚洲和美国市场。最新的托尼罗马餐厅将于今年夏季在北卡罗来纳州隆重开业，并将于今年底前在蒙大拿州再开一家。

有关托尼罗马的更多信息，请访问TonyRomas.com了解更多详情和进行餐饮预订。

关于罗马公司

罗马公司（Romacorp, Inc.）是托尼罗马餐厅的母公司，是全球规模最大、广受赞誉的休闲餐饮概念餐厅品牌，特色产品是猪排。托尼罗马餐厅总部位于佛罗里达州奥兰多，在20个国家和地区设有办事处，是业内最知名的全球品牌之一。50年前，第一家托尼罗马餐厅在佛罗里达州迈阿密北部盛大开业。有关罗马公司和托尼罗马餐厅的更多信息，请访问 www.tonyromas.com 。