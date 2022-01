世界知名托尼罗马传奇性餐厅庆祝成立50周年

在宣布新的领导团队之后,托尼罗马餐厅在其里程碑周年之际制定了未来增长计划,继续践行为客户提供世界级餐饮体验的坚定使命

January 21, 2022

Orlando, Florida, UNITED STATES