享譽世界及傳奇的 Tony Roma's 餐廳慶祝成立 50 週年

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佛羅里達州奧蘭多, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天, 全球最大的休閒餐飲概念和廣受認可的燒肋排餐廳品牌 Tony Roma’s ® 的母公司 Romacorp, Inc. 慶祝其成立 50 週年。 在 1972 年 1 月 20 日，公司創辦人 Tony Roma 在佛羅里達州北邁阿密開設了他的旗艦餐廳 Tony Roma's。餐廳很快成為邁阿密最受歡迎的餐廳之一，並在市場上確立了自己的地位。



多年來，忠實的顧客、家人和朋友不斷光顧這家餐廳，品嚐其廣受歡迎的燒肋排。將這些特製的燒肋排作為一種特色菜推出，現在受到全球客人的喜愛。現在，經過 50 年的成功發展和全球擴張，公司正在慶祝成為餐飲業最知名的品牌之一。

Romacorp, Inc 行政總裁（代理）兼營運總裁 Ramon Bourgeois 表示：「為慶祝品牌 50 週年的不朽時刻是迎接 2022 年更好的方式。並且展望下一個或更多的 50 年，我們專注發展、全新的概念、適合家庭的用餐體驗，同時繼續提供我們美味可口的燒肋排。我們期待在未來的更多年將家庭的人們聚集在餐桌上。」

Tony Roma's 很高興及榮幸向包括美國代表 Val Demings 等政要該品牌表達祝賀，品牌在佛羅里達州和世界各地為家庭和社區服務了 50 年。

Tony Roma's 是一家提供全方位服務的合家歡餐飲地點，其餐廳地點遍佈 5 大洲，供應世界著名的燒肋排與深受喜愛的經典菜單，如大蝦、洋蔥多士、邁阿密漢堡、鐵板肉眼扒和多利蘿瑪肋排。最近，品牌宣佈全新且富有遠見的領導團隊，他們正在為品牌的下一個增長篇章鋪路，以擴大品牌和 Tony Roma's 的餐飲體驗組合。

今年稍後，品牌計劃推出一個 3,000 多平方呎的餐廳原型及其 500 平方呎的休閒快餐概念店 Bones & Burgers™，這將迎合忙碌的客人，同時仍提供相同質素的食材和在真正的快速服務空間中準備新鮮的食品。

公司計劃在未來十年內開設 200 家 Tony Roma’s 分店，主要專注於中東、亞洲和美國市場。最新的 Tony Roma’s 分店將於今年夏天在北卡羅來納州及年底前在蒙大拿州開業。

有關 Tony Roma's 的更多資訊，請瀏覽 TonyRomas.com 了解更多詳情及餐飲訂座。

關於 Romacorp, Inc.

Romacorp, Inc. 是 Tony Roma's 餐廳的母公司，該餐廳是世界上最大的以燒肋排為主的休閒餐飲概念。Tony Roma's 總部位於佛羅里達州奧蘭多，業務遍及 20 個國家／地區，是業內最知名的全球品牌之一。50 年前，Tony Roma's 的第一家餐廳在佛羅里達州北邁阿密開業。有關 Romacorp, Inc. 和 Tony Roma's 的更多資訊，請瀏覽： www.tonyromas.com 。