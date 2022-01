Taconic Biosciences ergänzt sein Portfolio um neues humanisiertes Immunsystem-Modell (HIS) für die immunonkologische Forschung

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., USA, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, gibt die Einführung der huNOG-EXL EA (Early Access) Maus mit humanisiertem Immunsystem (HIS) bekannt. Dieses Produkt erweitert das viel genutzte HIS-Portfolio von Taconic. huNOG-EXL EA verlängert das Studienfenster, in dem ein HIS-Mausmodell der myeloischen Abstammungslinie erfolgreich eingesetzt werden kann, erheblich.



Die huNOG-EXL-Modelle von Taconic unterstützen menschliche myeloische und lymphoide Zellen, was diese Mäuse besonders nützlich für die immunonkologische Forschung und andere immunbezogene Anwendungen macht. Das ursprüngliche huNOG-EXL-Modell (jetzt huNOG-EXL SA [Standard Access] genannt), das von allen HIS-Modellen, die myeloische Zellen unterstützen, die längste Lebensdauer hat, wird seit 2016 erfolgreich in der präklinischen Arzneimittelforschung eingesetzt. Das huNOG-EXL SA-Modell wird nach einem Qualitätskontrollschritt 10 Wochen nach der Transplantation bereitgestellt. Rückmeldungen von Nutzern deuten darauf hin, dass Forschungsanwendungen, die besonders lange Studienzeiten oder die Einführung in Regionen mit langen Quarantänezeiten erfordern, experimentelle und logistische Hürden darstellen, die den Nutzen des Standard Access-Modells (SA) einschränken können.

Das neue huNOG-EXL EA-Modell beseitigt diese Herausforderungen, indem es bald nach der Transplantation den Zugang zu huNOG-EXL-Mäusen ermöglicht, wodurch dieses hilfreiche Studienfenster verlängert wird. Daher eignet sich das Modell huNOG-EXL EA ideal für die Transplantation von langsam wachsenden Tumoren, längere Behandlungsparadigmen oder verschiedene Studienanpassungen. Der frühzeitige Zugang zu einem Modell mit erweiterter myeloischer Abstammung ist auch für Forscher von Vorteil, die mit Quarantänebestimmungen für den Modellimport konfrontiert sind, die andernfalls einen erheblichen Teil des nützlichen Studienzeitfensters für diese Mäuse aufzehren würden. Da das huNOG-EXL EA-Modell versandt wird, bevor eine Qualitätskontrolle der Transplantation möglich ist, wird diese mit Zellen von Spendern durchgeführt, deren Transplantationsfähigkeit zuvor bestätigt wurde, um das Risiko von Transplantationsfehlern zu verringern.

„Das huNOG-EXL EA-Modell erfüllt kritische wissenschaftliche Anforderungen für Forscher, die immunonkologische Forschung betreiben oder andere immunbezogene Krankheiten untersuchen“, so Dr. Michael Seiler, Vizepräsident für kommerzielle Produkte bei Taconic. „Nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie rigorosen Betatests mit mehreren Industriepartnern freut sich Taconic, nun das neue Modell anbieten zu können und die Einsatzmöglichkeiten dieser einzigartigen humanisierten Maus zu erweitern.“

Weitere Informationen zum huNOG-EXL EA-Modell von Taconic erhalten Sie unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail unter info@taconic.com.

