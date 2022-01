Taconic Biosciences Menambah Model Sistem Imun Terinsan (HIS) Baharu pada Portfolionya Untuk Penyelidikan Imuno-Onkologi

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, N.Y., Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, peneraju global dalam menyediakan penyelesaian model haiwan penemuan dadah, mengumumkan pelancaran mencit sistem imun terinsan (HIS) huNOG-EXL EA (Akses Awal). Produk ini mengembangkan portfolio HIS yang digunakan secara meluas oleh Taconic. huNOG-EXL EA memanjangkan jendela kajian dengan ketara yang membolehkan model mencit HIS keturunan mieloid digunakan dengan jayanya.



Model huNOG-EXL Taconic menyokong sel mieloid dan limfoid manusia, menjadikan mencit ini amat berguna untuk penyelidikan imuno-onkologi dan aplikasi berkaitan imun yang lain. Dengan jangka hayat terpanjang bagi mana-mana model HIS yang menyokong mieloid, model huNOG-EXL asal (kini dipanggil huNOG-EXL SA, atau Standard Access) telah berjaya digunakan dalam penyelidikan penemuan ubat praklinikal sejak tahun 2016. Model huNOG-EXL SA disediakan selepas langkah kawalan kualiti pada 10 minggu selepas pasca engrafmen. Maklum balas daripada pengguna mencadangkan aplikasi penyelidikan yang memerlukan garis masa kajian yang panjang terutamanya atau pengimportan ke kawasan yang mempunyai tempoh kuarantin yang panjang menimbulkan halangan eksperimen dan logistik yang boleh mengehadkan penggunaan model Akses Standard (SA).

Model huNOG-EXL EA baharu menyingkirkan cabaran tersebut dengan menyediakan akses kepada mencit huNOG-EXL sejurus selepas engrafmen, memanjangkan jendela kajian yang berguna. Ini menjadikan huNOG-EXL EA ideal untuk engrafmen tumor yang tumbuh perlahan, paradigma rawatan yang lebih panjang atau pelbagai penyesuaian kajian. Akses awal kepada model keturunan mieloid lanjutan juga berfaedah kepada penyelidik yang menghadapi kuarantin pengimportan model, yang sebaliknya akan menggunakan sebahagian besar jendela kajian berguna untuk mencit ini. Oleh kerana model huNOG-EXL EA dihantar sebelum langkah QC engrafmen boleh dilakukan, ia dibuat menggunakan sel daripada penderma yang telah disahkan sebelum ini untuk engraf dengan baik untuk mengurangkan risiko kegagalan engrafmen.

"Model huNOG-EXL EA memenuhi keperluan saintifik kritikal untuk penyelidik yang menjalankan penyelidikan imuno-onkologi atau mengkaji penyakit berkaitan imun yang lain," ujar Dr Michael Seiler, naib presiden produk komersial di Taconic. "Selepas menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang meluas, bersama-sama dengan ujian beta yang ketat dengan beberapa rakan kongsi industri, Taconic teruja untuk kini menawarkan model baharu dan mengembangkan kegunaan mencit terinsan yang unik ini."

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang model huNOG-EXL EA Taconic, sila hubungi kami di 1-888-TACONIC (888-822-6642) di AS, +45 70 23 04 05 di Eropah, atau e-mel info@taconic.com.

Perihal Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ialah peneraju global berlesen penuh dalam model dan perkhidmatan mencit yang direka bentuk secara genetik. Ditubuhkan pada tahun 1952, Taconic menyediakan penyelesaian haiwan terbaik agar pelanggan dapat memperoleh, menjana secara tersuai, membiak, menetapkan prasyarat, menguji dan mengagihkan model penyelidikan yang bernilai di seluruh dunia. Pakar dalam model mencit dan tikus yang direka bentuk secara genetik, mikrobiom, model mencit imuno-onkologi dan reka bentuk model bersepadu serta perkhidmatan pembiakan, Taconic mengendalikan tiga makmal perkhidmatan dan enam kemudahan pembiakan di A.S. dan Eropah, mengekalkan hubungan pengedar di Asia dan mempunyai keupayaan penghantaran global untuk membekalkan model haiwan ke banyak tempat di dunia.

Maklumat Hubungan Media:

Nancy J Sandy

CEO

608-332-6320

Nancy.Sandy@taconic.com