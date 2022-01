Taconic Biosciences adiciona novo modelo de Sistema Imunológico Humanizado (HIS) ao seu portfólio para pesquisa em imuno-oncologia

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, NY, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia o lançamento do camundongo huNOG-EXL EA (Acesso Precoce) de sistema imunológico humanizado (humanized immune system - HIS). Este produto expande o portfólio HIS amplamente utilizado da Taconic. O huNOG-EXL EA estende substancialmente a janela de estudo durante a qual um modelo de camundongo HIS de linhagem mieloide pode ser usado com sucesso.



Os modelos huNOG-EXL da Taconic trabalham com células mieloides e linfoides humanas, tornando esses camundongos especialmente úteis para pesquisa imuno-oncológica e outras aplicações imunológicas relacionadas. Com a vida útil mais longa de qualquer modelo HIS de suporte a mieloide, o modelo huNOG-EXL original (agora chamado huNOG-EXL SA, ou Acesso Padrão) tem sido aplicado com sucesso na pesquisa pré-clínica de descoberta de medicamentos desde 2016. O modelo huNOG-EXL SA é entregue depois uma etapa de controle de qualidade 10 semanas após o enxerto. O feedback dos usuários sugere que aplicativos de pesquisa que exigem cronogramas de estudo particularmente longos ou importação para regiões com longos períodos de quarentena, apresentam obstáculos experimentais e logísticos que podem limitar a utilidade do modelo de Acesso Padrão (Standard Acess - SA).

O novo modelo huNOG-EXL EA elimina esses desafios, fornecendo acesso a camundongos huNOG-EXL logo após o enxerto, estendendo a janela de estudo útil. Isso torna o huNOG-EXL EA ideal para o enxerto de tumores de crescimento lento, paradigmas de tratamento mais longos ou várias personalizações de estudo. O acesso precoce a um modelo de linhagem mieloide estendido também é vantajoso para pesquisadores que lidam com quarentenas na importação de modelo, consumindo uma porção significativa da janela de estudo útil para esses camundongos. Como o modelo huNOG-EXL EA é enviado antes de uma etapa de QC de enxerto ser possível, o enxerto é feito com células de doadores previamente validados para que o enxerto seja bem-sucedido, reduzindo suas falhas.

“O modelo huNOG-EXL EA atende às necessidades científicas críticas dos investigadores que realizam pesquisas de imuno-oncologia ou estudam outras doenças relacionadas à imunidade”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic. “Após pesquisa e desenvolvimento extensos, juntamente com o rigoroso teste beta com diversos parceiros da indústria, a Taconic tem o prazer de oferecer agora o novo modelo que expande a utilidade deste camundongo humanizado original.”

Para mais informação sobre o modelo huNOG-EXL EA da Taconic, ligue para 1-888-TACONIC (888- 822- 6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Contato com a Mídia:

Nancy J Sandy

CEO

608-332-6320

Nancy.Sandy@taconic.com