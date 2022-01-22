Taconic Bioscience在其免疫肿瘤研究产品组合中增加新的人源化免疫系统（HIS）模型

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纽约州伦斯勒, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的药物研发动物模型解决方案提供商Taconic Biosciences宣布推出huNOG-EXL EA（早期使用）人源免疫系统（HIS）小鼠。该产品扩展了Taconic使用广泛的HIS产品组合。huNOG-EXL EA显著延长了骨髓群系HIS小鼠模型可以成功使用的研究窗口。



Taconic的huNOG-EXL模型支持人类骨髓细胞和淋巴细胞，因此这些小鼠特别适用于免疫肿瘤学研究和其他免疫相关应用。最初的huNOG-EXL模型（现称huNOG-EXL SA，即：标准使用）是寿命最长的骨髓支持型HIS模型，自2016年以来即成功应用于临床前药物发现研究。Hunog-EXL SA模型在移植后10周的质量控制步骤之后提供。用户的反馈意见表明，需要特别长的研究时限或在检疫期较长地区引入的研究应用会带来实验和物流障碍，可能限制标准使用（SA）模型的效用。

新的huNOG-EXL EA模型在移植后很快即可提供使用huNOG-EXL小鼠，使可用研究窗口得到延长，从而消除了上述挑战。这使得huNOG-EXL EA成为移植缓慢生长肿瘤、较长的治疗模式或各种研究定制的理想选择。能够早期使用经过扩展的骨髓群系模型也有利于面临模型输入检疫的研究人员，让他们避免了输入检疫大大占用这些小鼠可用研究窗口的情形。这是因为huNOG-EXL EA模型在移植QC步骤可行之前即发货，该模型以供体细胞制作，而供体细胞经过预先验证可以很好地移植，从而减少移植失败风险。

Taconic商业产品副总裁Michael Seiler博士表示：“huNOG-EXL EA模型满足了研究人员进行免疫肿瘤学研究或研究其他免疫相关疾病的关键科学需求。经过广泛的研究和开发，以及与数家行业合作伙伴进行严格的贝塔测试，Taconic很高兴现在能够提供这种新模型，并扩大这种独特的人源化小鼠的用途。”

要详细了解Taconic的huNOG-EXL EA模型，请通过以下方式联系我们，电话：1-888-TACONIC（888-822-6642）（美国）；+45 70 23 04 05（欧洲），电子邮箱：info@taconic.com.。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型及服务领域一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务领域的专门机构，在美国和欧洲运营三所育种服务实验室和六处育种设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

媒体联系人：

Nancy J Sandy

首席执行官

608-332-6320

Nancy.Sandy@taconic.com