Taconic Biosciences 將新的人源化免疫系統 (HIS) 模型加入其用於免疫腫瘤學研究的產品組合中

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

紐約倫斯勒, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者 Taconic Biosciences 宣佈推出 huNOG-EXL EA (早期獲取) 人源化免疫系統（HIS）小鼠。該產品擴展了 Taconic 廣泛使用的 HIS 產品組合。huNOG-EXL EA 顯著延長了可以成功使用骨髓譜系 HIS 小鼠模型的研究窗口。



Taconic 的 huNOG-EXL 模型支援人類骨髓和淋巴細胞，讓這些小鼠特別適用於免疫腫瘤學研究和其他免疫相關應用。自 2016 年以來，原始的 huNOG-EXL 模型（現稱為 huNOG-EXL SA 或標準獲取）是所有骨髓支援 HIS 模型中壽命最長的模型，已成功應用於臨床前藥物發現研究。huNOG-EXL SA 模型是在移植後 10 週的品質控制步驟後所提供。來自用戶的反饋表明，研究應用需要特別長的研究時間或輸入至隔離期較長的地區時存在實驗和後勤障礙，這些可能會限制標準存取 (SA) 模型的效用。

新的 huNOG-EXL EA 模型透過在移植後不久提供對 huNOG-EXL 小鼠的取存，從而延長了有用的研究窗口，從而消除了上述挑戰。這讓 huNOG-EXL EA 成為用於植入生長緩慢的腫瘤、更長的治療模式或各種研究定制的理想選擇。早期存取擴展的骨髓譜系模型對面臨模型進口檢疫隔離的研究人員也有利，否則會消耗這些小鼠大部分的有用研究窗口。由於 huNOG-EXL EA 模型是在可能進行移植 QC 步驟之前發貨，因此它是使用來自捐贈者的細胞製成，這些細胞之前已經過驗證是可以有效的移植，以降低移植失敗的風險。

Taconic 商業產品副總裁 Michael Seiler 博士表示：「huNOG-EXL EA 模型正滿足研究人員進行免疫腫瘤學研究或研究其他免疫相關疾病的關鍵科學需求。經過廣泛的研究和開發，以及與多個行業合作夥伴的嚴格貝他驗收測試，Taconic 很高興現在能夠提供新模型並擴大這種獨特的人源化小鼠的用途。」

如欲了解更多關於 Taconic 的 huNOG-EXL EA 模型資訊，請致電：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）、+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲完全授權的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、繁殖、預先處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是轉基因小鼠及大鼠模型、微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國及歐洲經營三個服務實驗室及六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

傳媒聯絡人：

Nancy J Sandy

行政總裁

電話：608-332-6320

電郵：Nancy.Sandy@taconic.com