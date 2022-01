Expereo lance les passerelles SD-WAN

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

AMSTERDAM, Pays-Bas, 22 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, le fournisseur mondial de premier plan de solutions gérées d'accès à Internet, au SD-WAN, au SASE et au cloud, annonce le lancement des passerelles SD-WAN. Ce nouveau service renforce les performances du SD-WAN pour les entreprises dotées d'une présence mondiale pour prendre en charge leurs stratégies multi-cloud et améliorer les performances des applications.



Les passerelles SD-WAN permettent au réseau mondial des entreprises d'enrichir l'expérience du SD-WAN entre les centres de données et les sites hub à la fois aux niveaux régional et mondial, sans sacrifier les performances nationales. Les entreprises peuvent combiner leur solution SD-WAN existante avec les passerelles SD-WAN d'Expereo, afin d'optimiser l'expérience des applications de l'utilisateur final et de réduire les coûts d'exploitation.

Le nouveau service s'appuie sur les offres de services SD-WAN gérés d'Expereo, complétées par une technologie exclusive d'optimisation de routage BGP intelligent, optimisant ainsi la portée SaaS et l'accès au cloud public et privé, en surmontant les limites d'Internet.

« Les entreprises entrent dans une ère multi-cloud dans laquelle Internet ne peut pas toujours fournir une qualité constante pour permettre à leurs applications de fonctionner de manière transparente. L'un des principaux avantages des passerelles SD-WAN est la combinaison d'une infrastructure réseau évolutive avec une performance WAN améliorée, optimisant les performances de vos applications. Cela se traduit par une meilleure expérience utilisateur et une productivité accrue », commente Sander Barens, directeur des produits chez Expereo.

Comme l'explique Thomas Jongerius, directeur technique du SD-WAN/SASE chez Expereo, « de nombreuses entreprises sont confrontées à une mauvaise expérience des applications en raison de performances Internet imprévisibles, entraînant des coûts informatiques et d'assistance élevés pour les entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale. Notre nouveau service de passerelles SD-WAN vise à obtenir les meilleures performances d'applications sur l'ensemble de votre réseau. »

Avec les passerelles SD-WAN, Expereo étend son offre de services gérés, franchissant une nouvelle étape vers la simplification de la connectivité cloud à l'échelle mondiale.

À propos d' Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérées, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN, SASE et de services d'optimisation d'accès au cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d'entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales. En février 2021, la société internationale de capital de croissance et de rachat Vitruvian Partners a acquis une participation majoritaire dans Expereo, aux côtés du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners SAS et de la direction de la société.