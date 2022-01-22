Expereo宣布推出SD-WAN网关

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荷兰阿姆斯特丹, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的托管互联网、SD-WAN、SASE和云接入解决方案提供商Expereo宣布推出SD-WAN网关。这项新服务将提升具有全球业务覆盖企业的SD-WAN性能，支持企业的多云战略并提高应用程序性能。



SD-WAN网关允许企业的全球网络在不折损国内性能的情况下，增强区域内和全球范围内数据中心与枢纽站点之间的SD-WAN体验。企业可以将现有的SD-WAN解决方案与Expereo SD-WAN网关相结合，优化最终用户的应用程序体验和降低运营成本。

此项新服务运用了Expereo的SD-WAN托管服务，并辅以专有智能BGP路由优化技术，从而可优化SaaS对公共和私有云的覆盖与访问，克服互联网的诸多限制。

Expereo首席产品官Sander Barens对此评论道：“企业正在进入一个多云时代，而互联网有时不能为其应用程序提供无缝执行的一致品质。SD-WAN网关的主要优点之一就是，它能够结合可扩展网络基础设施和更强的WAN性能，从而提高应用程序的性能。这带来了更佳的用户体验和更高的生产率”。

正如Expereo的SD-WAN/SASE技术总监管Thomas Jongerius解释的那样：“由于无法预测互联网的性能而导致全球企业的IT和支持成本高昂，许多企业面临不佳的应用程序体验。我们的全新SD-WAN网关服务就是在用户的整个网络中获得最佳的应用程序性能。”

通过SD-WAN网关，Expereo可扩展其托管服务产品，朝向简化全球云连接迈出新的一步。

关于 Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，涉及领域包括全球互联网连接、SD-WAN、SASE和云接入优化服务。Expereo是财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网站提供服务，通过灵活、优异的互联网性能帮助提升每一家企业的生产力。2021年2月，国际成长资本及收购企业Vitruvian Partners收购了Expereo的多数股权，其他股东包括领先的欧洲私募股权公司Apax Partners SAS及公司管理层。