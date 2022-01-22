Expereo 推出 SD-WAN Gateway

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荷蘭阿姆斯特丹, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo 是全球領先的託管互聯網、SD-WAN、SASE (安全存取服務邊緣) 與雲端存取解決方案供應商，宣佈推出 SD-WAN Gateway。這項新服務為擁有全球業務的企業帶來了 SD-WAN 的性能，以支援其多雲端策略並提高應用程式的性能。



SD-WAN Gateway 讓企業的全球網絡能夠加強數據中心和樞紐網站在本地和全球之間的 SD-WAN 體驗，而不會犧牲在國內的性能。企業可以將其現有的 SD-WAN 解決方案與 Expereo SD-WAN Gateway 結合，以優化最終用戶應用體驗並降低營運成本。

的新的服務利用 Expereo 託管的 SD-WAN 服務產品，與專有的 smart BGP 路由優化技術，以優化軟件即服務覆蓋以及存取公共和私人雲端，並克服互聯網限制。

Expereo 的採購總監 Sander Barens 評論道：「企業正進入一個多雲端時代，其中互聯網無法一直提供一致的質素，讓其應用程式能夠無縫執行。SD-WAN Gateway 的主要優點之一是它將可擴展的網絡基礎設施與增強的 WAN 性能結合，以增強您的應用程式性能。這帶來更好的用戶體驗和更高的生產力。」

在 Expereo 的 SD-WAN/SASE 上技術領先的 Thomas Jongerius 解釋說：「由於無法預測的互聯網表現，許多企業將面臨不愉快的應用體驗，並為全球營運的企業帶來高的資訊技術及支援成本。我們全新的 SD-WAN Gateway 服務旨在於整個網絡中獲得最佳的應用程式表現。」

Expereo 透過 SD-WAN Gateway 擴大其託管服務供應，為簡化全球雲端連接邁出了新的一步。

關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供的服務包括全球互聯網連接、SD-WAN、SASE 及雲端存取優化服務。Expereo 作為三成《財富》的 500 企業信賴的合作夥伴，支援全球企業及政府網站，透過靈活及優化的互聯網表現，協助每間公司提升效率。2021 年 2 月，國際成長基金和收購公司 Vitruvian Partners 已向領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners SAS 及公司管理層收購了 Expereo 的大部分股權。