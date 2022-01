Somme record pour la 19e Guignolée Dr Julien

MONTRÉAL, 22 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne de financement de la Guignolée Dr Julien se conclut sur une note très positive puisque l’appui de la population québécoise a de nouveau été au rendez-vous à travers toute la province ! La somme totale de 3 700 000 $ a été amassée et permettra à des milliers d’enfants vulnérables de grandir en santé.



« La grande famille de la pédiatrie sociale en communauté est très reconnaissante et touchée face à l’incroyable générosité des Québécois. Ce soutien est essentiel pour poursuivre notre mission de première ligne et ainsi pouvoir aider de plus en plus d’enfants en situation de grande vulnérabilité. Les besoins sont immenses, notamment avec le contexte actuel qui impacte grandement sur la santé mentale de nos jeunes, mais le succès de la Guignolée nous donne confiance en l’avenir et l’énergie nécessaire pour continuer à bâtir un monde meilleur pour nos enfants » a déclaré le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la Fondation qui porte son nom.

Dans le détail, la somme de 1 960 000 $ a été amassée au profit des trois centres d’expertise et de formation chapeautés par la Fondation Dr Julien : La Ruelle d’Hochelaga, le Garage à musique et le Centre ATLAS.

Les 39 autres centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) du Québec ont quant à eux recueilli près de 1 740 000 $, soit 45 % de plus que l’an dernier. Sous l’impulsion de la Fondation Dr Julien, le réseau des CPSC contribue ainsi pleinement à l’essor du mouvement de la pédiatrie sociale en communauté à travers tout le Québec. Cette augmentation de 45% démontre également à quel point les Québécois et Québécoises ont à cœur le bien des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité dans leurs régions respectives.

Merci infiniment

L’équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement les quelque 400 bénévoles, les employés et toutes les personnes qui ont prêté main-forte pour cette 19e Guignolée Dr Julien, sur place, dans les centres ou à l’extérieur aux 37 points de collecte dans la ville, ainsi que tous ceux et celles qui ont offert cadeaux et réconfort aux enfants des centres de pédiatrie sociale.

Merci également à l’extraordinaire équipe de l’émission Samedi et rien d’autre animée par Joël Le Bigot et diffusée à ICI Radio-Canada Première, au fidèle parrain de la Fondation, Christian Bégin, à TVA Sports, à Jean-Charles Lajoie pour l'animation du traditionnel match de hockey-bottine des enfants, ainsi qu’à TELUS pour son aide au centre d’appel. La Fondation remercie finalement 91,9 Sports pour son soutien, Taxelco pour les taxis à disposition lors de la Guignolée, et les partenaires qui ont prodigué nourriture, boissons et abris à nos multiples bénévoles.

La pédiatrie sociale en communauté

Développée par le Dr Gilles Julien, la pédiatrie sociale en communauté est une approche de santé globale intégrant à la médecine la pratique du droit et les sciences sociales. Cette dernière permet d’offrir des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans; de dépister, de réduire ou d’éliminer les stress toxiques nuisant à leur développement; de leur redonner, ainsi qu’à leur famille, du pouvoir et de l’espoir afin de reprendre le contrôle de leur vie.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté pour la santé de tous les enfants.

Demandes d’entrevues :

Chantale Baar

Communications Chantale Baar

(514) 992-6463 / cbaar@communicationcb.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d4851e0-1917-45c2-9b0f-eec16cf02c04/fr