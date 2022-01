備受推崇的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 eHealth, Inc. 投資者在 3 月 18 日證券集體訴訟的重要更新截止日期前尋求法律意見 – EHTH

紐約, Jan. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何:全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 通知在 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 7 月 23 日期間(包括首尾兩天)(「集體訴訟期間」)購買 eHealth, Inc. (NASDAQ: EHTH) 證券的購買者,有關 eHealth Inc. 證券訴訟 No. 4:20-cv-02395-JST (N.D. Cal.) 的主要原告截止日期已更改為 2022 年 3 月 18 日。在任命新的主要原告前,該訴訟已暫時擱置。



何事:如果您在集體訴訟期間購買了 eHealth 證券,您可能有權獲得賠償,而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步:要參與 eHealth 集體訴訟,請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1836.html 或致電 Phillip Kim 先生,免費電話:866-767-3653 或發送電郵至:pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人,則請您必須在 2022 年 3 月 18 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW:我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常,發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中,許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務,專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年,Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來,公司每年都位列前四,為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年,公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年,創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情:根據訴訟,被告在整個集體訴訟期間嚴重歪曲了 eHealth 因保留其保單持有人而產生的成本和費用。當市場得悉真實詳情時,訴訟聲稱投資者蒙受損失。

要參與 eHealth 集體訴訟,請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1836.html 或致電 Phillip Kim 先生,免費電話:866-767-3653 或發送電郵至:pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前,除非僱用律師,否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員,並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

