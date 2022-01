La Harvest Trading Cap Academy organise le premier TRADING CHALLENGE

French German Spanish

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

MIAMI, 23 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe financier dominicain Harvest Trading Cap, par le biais de sa branche éducative Harvest Trading Cap Academy a cette année pour principal objectif de motiver, d'inspirer et de promouvoir les jeunes passionnés par les nouvelles technologies, en particulier dans le trading.



Le PDG de la société Jairo González et son équipe ont conçu et organisé un défi appelé « TRADING CHALLENGE », visant à toucher des milliers de traders dans le monde entier.

Pour encourager les gens à participer, 6 prix en espèces seront remis aux gagnants :

1er : 5 000 USD



2e : 2 000 USD



3e : 2 000 USD



4e : 2 000 USD



5e : 1 000 USD



6e : 1 000 USD



L'objectif de la Harvest Trading Cap Academy est d'amener les traders à repousser leurs propres attentes et limites au plus haut niveau, a déclaré Jairo Gonzalez. Bien plus qu'un concours de trading, sa vision est de créer une communauté de traders illimités dans le monde entier. Harvest Trading Cap et la Harvest Trading Cap Academy sont responsables du grand changement dont notre époque a besoin. Le défi envisage un monde dans lequel la majorité des investisseurs offrent de nouvelles opportunités pour toutes les générations et tous les milieux.

Jairo González, aux côtés du directeur exécutif Gregorix Polanco et du trader professionnel Luilly Guichardo, a confié que ce « TRADING CHALLENGE » vise à étendre leur communauté et à atteindre les traders de différentes régions du monde. De cette manière, le « TRADING CHALLENGE » apporte l'unité dans la communauté avec une réflexion plus équitable et communautaire au sein de chaque trader, quel que soit le style et la méthodologie qu'il utilise pour ses opérations sur les marchés financiers internationaux.

Le thème général de ce « TRADING CHALLENGE » se compose de 4 semaines au cours desquelles chaque participant devra faire face à différents défis éliminatoires programmés chaque semaine. Ces défis devront être relevés afin de passer à la semaine suivante. Les participants qui parviendront à la semaine 4 auront l'opportunité de rencontrer en face à face Jairo Gonzalez ainsi que l'équipe au complet de Harvest Trading Cap et de la Harvest Trading Cap Academy.