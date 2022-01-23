最后期限提醒：全球投资者顾问ROSEN鼓励蒙受损失的Playtika Holding Corp. 投资者在周一证券集体诉讼的重要截止日期前聘请律师——PLTK

纽约, Jan. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投资者权益律师事务所Rosen Law Firm提醒（1）根据和/或可追溯至2021年1月15日当天或前后举行的Playtika首次公开募股（以下简称“IPO”或“发售”）；和/或（2）在2021年1月15日和2021年11月2日之间（含上述日期，简称“集体诉讼期”），购买Playtika Holding Corp.（纳斯达克股票代码：PLTK）证券的人士牢记：首席原告的截止日期为2022年1月24日。



这意味着什么：如果购买了Playtika公司的证券，可能有权通过应急费用安排获得赔偿，而无需支付任何自付费用和成本。

接下来该如何做：如需加入对Playtika的集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2218.html 、拨打免费电话866-767-3653或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 联系Phillip Kim律师，了解有关集体诉讼的更多信息。律师事务所已经提起了集体诉讼案。如果您希望担任首席原告，则必须在2022年1月24日之前向法院提出申请。首席原告是代表其他集体成员主导诉讼的代表方。

为什么选择ROSEN LAW：我们鼓励投资者选择有资质且在担任领导职务方面有着成功可查记录的律师。通常，发布通知的律所并无可相比的经验、资源或任何严谨的同行认可。其中许多此类律所实际上并没有提起过证券集体诉讼。请务必明智选择法律顾问。Rosen Law Firm在全球范围内为投资者提供服务，专注于证券集体诉讼和股东派生诉讼。Rosen Law Firm在针对一家中国公司的迄今规模最大的证券集体诉讼中成功达成了和解。Rosen Law Firm曾因其证券集体诉讼和解数量，于2017年被ISS Securities Class Action Services评选为排名第一的律师事务所。自2013年以来，Rosen Law Firm每年都进入了该榜单的前四强，而且为投资者追回了数亿美元的资金。律师事务所仅在2019年便为投资者追回了超过4.38亿美元的资金。2020年，创始合伙人Laurence Rosen被law360评选为“最佳原告律师”（Titan of Plaintiffs’ Bar）。律师事务所的众多律师都得到了《劳德龙》（Lawdragon）和《超级律师》（Super Lawyers）的表彰。

本案详情： 根据诉讼，与公司 IPO 有关的发售文件准备不严谨，因此，含有关于重大事实的不实陈述或遗漏了陈述不会产生误导的其他必要事实，且不是按照有关准备的规则和条例编写的。此外，被告在整个集体诉讼期间做出了虚假和/或误导陈述，以及/或者未能披露以下情况：（1）Playtika较上一年的总成本以及到2021年第三季度与销售、营销、研发有关的各项成本大幅增加；（2）Playtika游戏投资组合的成功比公司的辩护内容更不可持续；（3）上述问题可能对Playtika的收入和盈利产生负面影响；因此，被告的公开陈述在所有相关时间方面均具有虚假和误导性质。诉讼称，当市场了解真实信息之后，投资者便蒙受了损失。

如需加入对Playtika的集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2218.html 或拨打Phillip Kim律师的免费电话866-767-3653或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，了解有关集体诉讼的更多信息。

上述诉讼的集体尚未得到认证。在此之前，除受聘之外，律师将不会为个人提供法律服务。个人可自行选择聘请律师， 也可以作为缺席集体诉讼成员，且目前无需采取任何行动。投资者在未来任何可能的赔偿中的分成金额大小与其是否作为首席原告无关。

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