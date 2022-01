MCH Group | Annonce événementielle selon l’art. 53 RC | Participation à ART SG

German French English





MCH Group participe à une nouvelle foire d'art à Singapour

MCH Foire Suisse (Bâle) SA, une entreprise de MCH Group SA avec siège à Bâle/Suisse, participe en tant qu'actionnaire à hauteur de 15 % à Arts Events Singapore Pte. Ltd, l'organisateur de la nouvelle foire d'art ART SG à Singapour.

Arts Events Singapore Pte. Ltd, et ART SG sont la propriété des entreprises de foires de Sandy Angus, Tim Etchells et Magnus Renfrew, bien connues sur le marché international de l'art. Art SG se tiendra pour la première fois du 12 au 15 janvier 2023 au Marina Bay Sands Expo and Convention Centre et devrait devenir une foire d'art contemporain de premier plan en Asie du Sud-Est, avec une centaine de galeries.

"En participant à ART SG, nous voulons contribuer à la poursuite du développement du marché de l'art en Asie du Sud-Est et renforcer notre position dans cet espace géographique", déclare Beat Zwahlen, CEO de MCH Group, organisateur de la principale foire d'art asiatique Art Basel à Hong Kong. "Cette participation fait partie de notre dispositif stratégique pour renforcer notre marque Art Basel et notre position de leader sur le marché mondial des foires d'art".





Contact pour les médias

MCH Group SA

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com