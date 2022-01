WENDEL : Wendel signe un accord en vue d’acquérir ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière

English French

COMMUNIQUE – 24 JANVIER 2022

Wendel signe un accord en vue d’acquérir ACAMS

(« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »),

la plus grande organisation1 au monde

dédiée à la lutte contre la criminalité financière

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce la signature d’un accord, conjointement avec la société Colibri, un société de Gridiron Capital, pour l’acquisition du segment Services Financiers d’Adtalem Global Education INC (NYSE : ATGE). Dans le cadre de cette transaction, Wendel fera l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société »), et Colibri fera pour sa part l’acquisition de Becker Professional Education et d’OnCourse Learning. Scott D. Liles, actuellement Président et Directeur Général d'ACAMS, deviendra CEO de la société à l’issue de la transaction.

Dans le cadre de cette transaction, ACAMS est valorisée à environ 500 M$2. Wendel investira jusqu’à environ 355 M$ en fonds propres et détiendra environ 99 % du capital de la société. La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier semestre 2022, sous réserve du respect des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires.

ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (« Anti Money Laudering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 pays. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels sont titulaires d'une certification ACAMS devant faire l’objet de mises à jour régulières, nécessitant de suivre tous les ans des modules de formation continue, dont des webinaires et des conférences. La société emploie 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux. Sur les douze derniers mois à fin septembre 2021, ACAMS a réalisé un chiffre d’affaires de 83 millions de dollars et 18 millions de dollars3 d’EBITDA non audité, estimé sur une base de gestion opérationnelle indépendante, et calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel et David Darmon, membre du Directoire déclarent :

« Nous sommes très fiers d’avoir l’opportunité d’acquérir ACAMS, un leader mondial de la formation et de la certification pour la prévention de la criminalité financière. ACAMS est une organisation performante, conduisant une mission indispensable à la protection des personnes et des biens. En effet, en tant que fournisseur de services permettant in fine de lutter efficacement contre des activités criminelles comme le financement du terrorisme, le trafic humain ainsi que d’autres atteintes aux droits fondamentaux, à l’environnement et à la biodiversité, ACAMS est en totale adéquation avec les valeurs ESG de notre Groupe. Cet investissement s’inscrit dans notre feuille de route 2021-24, et notre objectif annoncé d'accélérer le redéploiement de notre capital vers des sociétés à plus forte croissance. »

Adam Reinmann et Harper Mates de Wendel North America ont ajouté :

« Nous sommes ravis de nous associer aux équipes d’ACAMS, afin de poursuivre la dynamique de la société insufflée sous la direction d'Adtalem. La mission de la société et son rôle de partenaire de confiance avec les professionnels de la prévention de la criminalité financière à travers le monde la positionnent sur une trajectoire de croissance continue, en soutien de ses clients, dans un environnement où les menaces sont toujours plus prégnantes et les réglementations toujours plus nombreuses. Les valeurs et l'expérience partagées par Wendel avec Crisis Prevention Insitute, qui est, elle aussi, une organisation de certification comptant des membres dans le monde entier, font de nous un partenaire idéal. ACAMS ajoute à notre portefeuille une nouvelle société leader sur son marché, avec des perspectives de croissance à long terme. Nous sommes très heureux d’accueillir Scott et toute l'équipe d’ACAMS, d’être en soutien de cette marque emblématique et d’accompagner sa transition vers une société indépendante. »

Scott Liles, Directeur Général d’ACAMS, déclare :

« Nous sommes heureux de nous associer à Wendel dans cette nouvelle phase de l'histoire d’ACAMS. La philosophie d'investissement à long terme et les valeurs de Wendel font écho à notre mission chez ACAMS, nos salariés et notre engagement envers notre communauté de membres. Nous sommes reconnaissants pour le soutien et l'investissement qu'Adtalem a fournis au cours de ces dernières années, et avons hâte de pouvoir compter sur Wendel dans cette transition vers une société indépendante, afin d’accroître notre rayonnement et notre impact. »

Macquarie Capital a servi en tant que conseiller financier de Wendel, et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique dans l'acquisition de l'ACAMS.

À propos d’Adtalem Global Education

Adtalem Global Education (NYSE : ATGE) est un fournisseur de solutions pour les employés. S'associant avec des organisations dans les secteurs de la santé et des services financiers pour répondre aux besoins de qualification de la main-d'œuvre, Adtalem élargit l'accès à l'éducation, aux certifications et aux programmes de perfectionnement à grande échelle. En se concentrant sur l'obtention de résultats, une solide préparation de la main-d'œuvre, Adtalem donne les moyens à une base diversifiée d’apprenants d'atteindre leurs objectifs et d'apporter une contribution inspirante à la communauté mondiale. Adtalem est l'organisation mère de ACAMS, American University of the Caribbean School of Medicine, Becker Professional Education, Chamberlain University, EduPristine, OnCourse Learning, Ross University School of Medicine, Ross University School of Veterinary Medicine et Walden University. Adtalem compte plus de 10 000 employés, un réseau de plus de 275 000 anciens élèves et sert plus de 82 000 membres dans 200 pays et territoires. Adtalem a été nommé l'une des entreprises les plus responsables d'Amérique en 2021 par Newsweek (« America’s Most Responsible Companies ») et l'un des meilleurs employeurs d'Amérique pour la diversité 2021 par Forbes (« America’s Best Employers for Diversity »). Suivez Adtalem sur Twitter (@adtalemglobal), LinkedIn ou visitez adtalem.com pour plus d'informations.

À propos de Colibri Group

Colibri Group est une société du portefeuille de Gridiron Capital basée à St. Louis. Colibri aide des millions de professionnels à gérer et à faire progresser leur carrière grâce à des solutions d'apprentissage en ligne, axées sur des modèles de licences, de formation continue, des évolutions sectorielles et des opportunités d’emplois dans les domaines de la santé, de l'immobilier, de l'évaluation et des services financiers, parmi d’autres professions.

Pièce jointe