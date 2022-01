French English

ABC arbitrage

Nomination d’Alexandre OSPITAL en qualité de Directeur Général de la société ABC arbitrage Asset Management détenue à 100% par ABC arbitrage

ABC arbitrage Asset Management est une Société de Gestion française - agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - et filiale à 100% de la société ABC arbitrage. Cette société de gestion, commercialise son savoir-faire à travers des fonds d’investissement alternatifs (AIF), des mandats de gestion, du conseil en stratégie d’investissement et des contrats de négociation de portefeuilles d’instruments financiers auprès d’investisseurs qualifiés / clients professionnels et porte une partie importante des savoir-faire du groupe.

Dans le cadre du développement du plan stratégique “ABC 2022”, le Groupe ABC arbitrage annonce la nomination d'Alexandre Ospital en qualité de Directeur Général de ABC arbitrage Asset Management à compter du mois de janvier 2022.

Alexandre Ospital, 47 ans, diplômé d’une école d’ingénieurs (ESTP), a rejoint le groupe ABC arbitrage en 1999 après une année passée dans un cabinet de conseil. Il a été nommé responsable du département des opérations financières en 2005. Depuis août 2013, il est directeur adjoint chargé des opérations au sein de la société ABC arbitrage Asset Management. En février 2020, il est nommé directeur des opérations au sein de la société ABC arbitrage Asset Management.

Dominique Ceolin et David Hoey restent respectivement président et administrateur du Conseil d’administration d'ABC arbitrage Asset Management. Ils gardent par ailleurs leurs autres fonctions respectives au sein du groupe ABC arbitrage1.

Dominique Ceolin a déclaré : “Je suis très satisfait de cette évolution en ligne avec les ambitions du plan ABC 2022. Je remercie Alexandre Ospital d’avoir accepté cette nouvelle responsabilité. C’est une réelle opportunité pour la direction d’ABC arbitrage de se consacrer intégralement au développement des axes stratégiques du groupe.”

Alexandre Ospital a déclaré : “Je remercie le groupe ABC arbitrage et en particulier le conseil d'administration d’ABC arbitrage Asset Management pour la confiance qu’ils me témoignent. Je suis heureux de pouvoir construire la nouvelle direction générale d’ABC arbitrage Asset Management avec Franck Bonneau et Yves-Oleg Zajtelbach comme directeurs généraux délégués pour mener à bien les objectifs de notre filiale française de gestion.”

Franck Bonneau, 46 ans, diplômé d’une école d’ingénieurs (ESIEA), a rejoint le groupe ABC arbitrage en 1999. Il a été nommé responsable du département "Système d'information & développement" en 2006 puis directeur adjoint de ce même département en août 2013. Depuis février 2020, il est directeur technique au sein de la société ABC arbitrage Asset Management.

Yves-Oleg Zajtelbach, 46 ans, diplômé de l'Université Paris-Dauphine, avec une spécialisation en finance (DEA 104), a rejoint le groupe ABC arbitrage en 1999. Il a été nommé "Head of Trading" en août 2013. Depuis février 2020, il est directeur de la recherche et du trading au sein de la société ABC arbitrage Asset Management.

Alexandre Ospital, Franck Bonneau et Yves-Oleg Zajtelbach sont membres du Conseil d’Administration d’ABC arbitrage Asset Management et également membres du Comité de Direction du groupe.

