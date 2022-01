English French

Quadient obtient la note « AA » dans le classement ESG de MSCI en reconnaissance de ses efforts et résultats obtenus au cours des dernières années

Paris, le 24 janvier 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir obtenu la note AA dans le classement ESG de MSCI (MSCI ESG Ratings) publié en décembre 2021.

MSCI est un fournisseur de premier plan d'outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté d’investisseurs dans le monde. Sur une échelle de notation allant de AAA à CCC, MSCI ESG Ratings évalue la capacité de résilience de plus de 8 500 sociétés face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de leur secteur et matériels à long terme. La note AA place Quadient dans la catégorie des Leaders, aux côtés d'autres organisations faisant preuve d'une gestion solide de leurs risques et opportunités ESG les plus importants.

Dans le rapport MSCI ESG Ratings, Quadient se hisse au rang le plus élevé de son secteur en matière de gouvernance d'entreprise, avec un conseil d'administration majoritairement indépendant et l’alignement de ses pratiques de gouvernance avec les intérêts des actionnaires. MSCI a également souligné les programmes de l’entreprise en matière d’achats responsables dans la chaîne d'approvisionnement, la mise en œuvre d'un cadre anti-corruption ainsi que les règles concernant les performances des fournisseurs en matière de droits du travail et de droits de l'homme, atténuant les risques potentiels associés dans les différents pays où elle opère.

Alors que Quadient s'appuie sur des équipes d’experts pour intégrer des technologies d'automatisation de la communication et de gestion des processus critiques pour les entreprises, le rapport MSCI ESG Ratings souligne également ses initiatives en matière de gestion des talents, notamment ses programmes en matière de rémunération, d'avantages sociaux et de développement des compétences, tandis que des enquêtes de satisfaction des collaborateurs sont régulièrement menées.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Les objectifs ESG de Quadient sont ancrés au cœur de notre stratégie Back to Growth. Nous sommes donc extrêmement fiers de notre note AA dans le classement ESG de MSCI. Celle-ci atteste de l’ensemble des efforts et des résultats obtenus par les équipes de Quadient au cours des dernières années. Nous sommes particulièrement heureux de la reconnaissance par MSCI de notre gouvernance d'entreprise, de nos politiques en matière d'éthique commerciale et de lutte contre la corruption ainsi que de nos initiatives visant à attirer et retenir les talents qui font la croissance et le succès de notre entreprise. Tout comme les autres notations extra-financières obtenues, l'analyse approfondie menée par MSCI nous sert de boussole pour progresser et nous efforcer d’améliorer encore notre score pour chaque élément de notre politique ESG. C’est ainsi que nous comptons maintenir notre position de leader sur le marché et continuer à gagner la confiance de nos clients, de nos employés, de nos investisseurs, de nos fournisseurs et des communautés au sein desquelles nous évoluons ».

Les rapports MSCI ESG Ratings sont conçus pour aider les investisseurs institutionnels à identifier les risques et les opportunités ESG. Les entreprises sont évaluées et notées en fonction de leur exposition aux risques ESG spécifiques de leur secteur et financièrement significatifs, et de leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

L'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociétale a été reconnu par plusieurs agences de notation majeures. Outre sa récente inclusion dans le classement Global100 ESG de Corporate Knights, Quadient a obtenu en 2021 la deuxième place du classement Gaïa Research des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, ainsi que la médaille d'or EcoVadis pour la 3e année consécutive, atteignant ainsi le top 1 % des entreprises du même secteur.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.quadient.com/fr-FR/a-propos/responsabilite-societale-entreprise.

