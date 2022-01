ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-01-24



Electra och Allente förlänger avtal inom tredjepartslogistik

Electra har framgångsrikt under ett antal år haft avtal med Viasat Consumer och Canal Digital avseende tredjepartslogistik och tillhörande tjänster. När nu fusionen av dessa bolag är klar har Electra fått i uppdrag att hantera det nya gemensamma bolaget Allentes logistik i Norden. Det nya avtalet träder i kraft 2022-02-01.

”Allente är inne i en spännande fas”, säger Arunas Jocius, Logistik- och installationsdirektör för Allente, ”där logistik är och kommer att fortsatt vara en viktig komponent för framtidens affär och för våra kunder. Electra, med sin långa erfarenhet inom logistik och höga IT-kompetens, kommer att kunna hjälpa oss på ett sätt som gör att vi kan fokusera på andra värdeskapande delar inom vår affär”.

”Vi ser Electra som den bästa partnern i utvecklingen framåt då de har ett brett spektrum av relevanta tjänster som behövs för att Allente ska upprätthålla sin starka position på marknaden, bygga en stark och tydlig varumärkesposition i Norden och fortsätta leverera högkvalitativa tv-upplevelser och kundnöjdhet”.

”Vi är övertygade om att de tjänster vi erbjuder Allente ska hjälpa dem i deras målsättning att erbjuda tv-lösningar av hög kvalitet via satellit och fiber till över en miljon kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland”, säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra Gruppen.

”Vår erfarenhet från tidigare samarbeten med andra framgångsrika kunder i olika branscher visar att det gäller för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet. Electra stöttar affären med viktiga komponenter för att Allente ska kunna fortsätta leverera en så bra kundupplevelse som möjligt”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil +46 705258459

Maja Wikman Ulrich, PR & Communications Allente, mobil +46 736992665





Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022

kl. 08.00 CET.

