IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN ELLER ANNEN JURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER UTGIVELSE VIL VÆRE ULOVLIG

Mowi ASA har til hensikt å lansere frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på NOK 110 per aksje

24. januar 2022 – Mowi ASA har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på NOK 110 per aksje, 50 % i form av kontantvederlag og 50 % i Mowi-aksjer.

Mowi har fulgt NTS Gruppen i flere år, og er imponert over hvordan ansatte, ledelse og eiere har utviklet NTS Gruppen til å bli en av de ledende oppdretterne av atlantisk laks i Norge og på Island. Fra en sterk posisjon i Midt-Norge har NTS Gruppen utviklet seg til å bli et helintegrert havbrukskonsern med 84 tusen tonn sløyd vekt i produksjonsområde 7 til 12 i Midt-Norge og Nord-Norge, samt på Island. NTS Gruppen har også 7,7 utviklingskonsesjoner i Arctic Offshore Farming, og et akvaservice-selskap i Frøy ASA.

"NTS sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowis nåværende virksomhet og strategi. Sammen kan vi bevare og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs kysten til det beste for lokalsamfunnene", sier Ivan Vindheim, konsernleder i Mowi.

Om tilbudet:

Tilbudet innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på ca. NOK 13,8 milliarder. Tilbudsprisen representerer en premie på 18,3% over sluttkursen for aksjene 14. januar 20221 på NOK 93,0, og en premie på 23,9% over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar 2022 på NOK 88,8. Verdien av vederlagsaksjene skal være basert på volumvektet gjennomsnittskurs siste 20 handledager før tilbudet lanseres.

Fullstendige detaljer om tilbudet, inkludert alle betingelser for det, vil bli beskrevet i et tilbudsdokument som vil sendes, dersom tilbudet lanseres, til alle NTS-aksjonærer etter gjennomgang og godkjenning av Oslo Børs. Tilbudet vil være betinget av blant annet vilkårene nedenfor (med mindre disse frafalles av Mowi), samt at Mowi forbeholder seg retten til ikke å lansere tilbudet dersom det skulle bli klart at noen av disse vilkårene ikke kommer til å bli oppfylt, eller av andre årsaker:

(i) aksjonærer som representerer mer enn 50% av NTS' aksjer og stemmer, fullt utvannet, aksepterer tilbudet, (ii) at det ikke har inntruffet andre vesentlig negative forhold i NTS Gruppen, (iii) ingen domstol, eller annen myndighet med relevant kompetanse, eller annen tredjepart, skal ha tatt, eller varslet, rettslige skritt, relevante for tilbudet, (iv) ingen endringer i NTS' aksjekapital eller utdelinger til NTS' aksjonærer har funnet sted, (v) ingen vesentlige transaksjoner i NTS Gruppen, eller noe vedtak om å fusjonere eller fisjonere NTS eller noen av dets datterselskaper, eller å erverve eller selge noen vesentlige eiendeler i NTS Gruppen, eller transaksjoner som vil gjøre verdipapirhandelloven § 6-1 (2) anvendelig, har funnet sted, og at NRS' varslede erverv av SalmoNor ikke gjennomføres, (vi) NTS skal fortsette sin virksomhet på vanlig måte, (vii) det er ikke offentliggjort noe konkurrerende tilbud på aksjene i NTS med en høyere pris enn tilbudsprisen, og (viii) Mowi har gjennomført en bekreftende due diligence av NTS Gruppen.

Tilbudet vil ikke være betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene.

SpareBank 1 Markets er finansiell rådgiver for Mowi.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Ivan Vindheim, konsernleder, + 47 958 71 310

Kim Galtung Døsvig, investorkontakt, + 47 908 76 339

Om Mowi

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks med 466 tusen tonn sløyd vekt årlig. I Norge produserer Mowi 273 tusen tonn sløyd vekt i produksjonsområde 1-12 med en helintegrert verdikjede. Mowi har 12.000 ansatte og virksomhet i 25 land, og er notert på Oslo Børs. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Distribusjon av denne kunngjøringen og annen informasjon i forbindelse med tilbudet kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Når tilbudet eventuelt er publisert, vil og kan ikke tilbudsdokumentet og tilhørende akseptskjemaer distribueres, videresendes eller overføres til eller innenfor noen jurisdiksjon der det er forbudt ved lov, inkludert, men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, og Japan. Mowi påtar seg ikke noe ansvar i tilfelle en person bryter slike restriksjoner. Personer i besittelse av denne kunngjøringen eller annen informasjon er pålagt å undersøke om slike finnes, og overholde slike restriksjoner.

Denne kunngjøringen er ikke et tilbudsdokument, og utgjør som sådan ikke et tilbud eller oppfordring til et tilbud om å erverve aksjer. Investorer kan akseptere tilbudet kun på grunnlag av informasjonen gitt i tilbudsdokumentet, når det eventuelt er publisert. Tilbud vil ikke bli gitt direkte eller indirekte i noen jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i det, er forbudt i henhold til gjeldende lov, eller der et tilbudsdokument eller registrering eller andre krav vil gjelde i tillegg til de krav som gjelder i Norge.

1 Siste handelsdag før offentliggjøring av tilbud fra en gruppe aksjonærer i NTS 17. januar 2022