Communiqué de presse : Kering annonce la cession de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin à leur management

24 janvier 2022













KERING ANNONCE LA CESSION DE

GIRARD-PERREGAUX ET ULYSSE NARDIN À LEUR MANAGEMENT

Kering annonce la signature d'un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group SA, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel.

Héritières d’une longue tradition horlogère, Girard-Perregaux et Ulysse Nardin n’ont cessé d’évoluer depuis leur acquisition par Kering, tout en préservant leur identité. Alliant approche innovante en matière de design et savoir-faire technique, elles ont repensé leurs univers de produits, lancé de nouveaux modèles iconiques, et réorganisé leurs distributions, avec l’ouverture de magasins en propre et des liens plus forts avec les plus grands distributeurs horlogers.

Le Groupe a accompagné les deux Maisons dans leur développement, renforcé leur positionnement et s’est assuré qu’elles disposent des ressources adéquates pour financer leur croissance. Il fait confiance au management en place pour poursuivre avec succès le travail engagé.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Kering de donner la priorité aux Maisons ayant le potentiel d’atteindre une taille significative à l’échelle du Groupe, et auxquelles il peut apporter dans la durée un soutien décisif.

« Le travail de fond réalisé par le Groupe ces dernières années chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin a posé les bases d’une croissance durable. Kering a démontré sa capacité à assurer les conditions d’un développement à long terme pour les entités amenées à quitter le Groupe, dans l’intérêt de leurs collaborateurs, de leurs partenaires, de leurs clients et de leur territoire d’implantation », a déclaré Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering.

« Sur les fondations saines bâties grâce au soutien et aux investissements de Kering, nous avons tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre un projet de long terme capable d’assurer le développement pérenne des deux marques », a déclaré Patrick Pruniaux, PDG de Girard-Perregaux et d’Ulysse Nardin depuis 2018.

Les impacts financiers liés à cette cession seront comptabilisés dans les comptes clôturés au 31 décembre 2021. L’opération devrait être finalisée à la fin du premier semestre 2022.

