突破性超精密加工平台可实现下一代AR/VR/MR、摄像模块和电动汽车光学设计

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新罕布什尔州斯旺泽, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球超精密加工系统领先供应商Moore Nanotechnology Systems（以下简称“Nanotech”）今天宣布推出下一代超精密加工平台250UPL MP。该解决方案可配置所有次纳米超精密单点金刚石切削（SPDT）、磨削和铣削应用。



光学模具制造商要求更高质量的表面处理来支持目前在智能手机、AR/VR/MR和汽车应用中常见的光学系统保真度。目前使用的超精密机器已达到其最大潜力。为此，业界需要一种全新的设计来突破到更高的性能水平，而Nanotech的250UPL MP可以满足并超越这些要求。

Nanotech总裁兼首席执行官Mark Boomgarden解释道：“我们与全球领先的摄像模块和光学组件供应商合作，获得对其产品和技术要求的中长期洞察，然后将其用作我们自己多年的发展路线图内容。” Boomgarden继续道：“很明显，行业需要一个可推进超精密加工能力极限的机床平台，而且是现在就迫切需要。我们的技术人员在此领域拥有多年的成功并勇于迎接挑战，推出了Nanotech的250 UPL MP。这只是其中的一项新产品创新，在接下来的12-18个月里，业界还将看到Nanotech的多项创新。”

Nanotech工程和新产品开发副总裁Paul Vermette补充道：“在此领域的成功取决于提供基于扎实工艺知识的解决方案。我们在北卡罗莱纳大学夏洛特校区附近投资的一个工艺开发中心是我们产品和技术开发的宝贵组成部分。” Vermette继续道：“在带着像250UPL MP这样的新机器进入市场时，我们知道这不仅仅是提供一台机器，更是提供一种可解决现实世界光学机器制造行业日常面临的复杂挑战的解决方案。”

Nanotech销售副总裁Scott Gerhart进一步评论道：“在过去的6个月里，我们将250UPL MP交付给从世界各地挑选的一些市场领先企业，并且得到了压倒性的积极反馈。简单来说，目前没有其他机器可以达到这些公司在未来36个月里推出的光学设计所要求的表面处理和外形精度。” Gerhart继续道：“当我们于2022年1月25日在美国西部光电展正式推出250UPL MP平台时，我们非常高兴能与所有公司分享超精密加工的未来。”

如需了解更多信息，请联系sales@nanotechsys.com。

Moore Nanotechnology Systems（Nanotech）于1997年在新罕布什尔州基恩成立，是Moore Tool Company旗下的独立子公司。Nanotech是一家全球领先企业，主要为消费电子、太空、国防、航空、照明、医疗和汽车领域先进光学组件制造商提供最先进的超精密机床及相关工艺（单点金刚石车削、微铣削、微研磨和玻璃压模）的设计、开发和制造。Moore Tool成立于1924年，位于康涅狄格州布里奇波特，在精密和超精密机床行业拥有悠久的历史。如今，Moore Tool可提供完整的高性能CNC坐标磨床系列以及通过ISO 9001:2015和AS9100D认证的合同精密制造服务。Moore Nanotechnology和Moore Tool已垂直整合到PMT集团旗下。