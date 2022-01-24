突破性的超精密加工平台實現新一代擴增實境／虛擬實境／混合實境、鏡頭組件與電動汽車光學設計

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新罕布什爾州新罕布夏, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的超精密加工系統供應商 Moore Nanotechnology Systems （「Nanotech」）今天宣佈推出下一代超精密加工平台 250 UL MP。該解決方案可用於所有亞納米、超精密單點金剛石切削 (SPDT)、研磨和切削應用。



光學模具製造商需要更高品質的表面處理，以支援智能手機、擴增實境／虛擬實境／混合實境及汽車應用中常見的光學系統像真度。現今使用的這一代超精密機器已發揮了其最大潛力。正需要一個簡潔的設計來突破新的性能水平，而 Nanotech 的 250 UL MP 符合並超過這些要求。

Nanotech 主席兼行政總裁 Mark Boomgarden 解釋說：「我們與全球領先的鏡頭組件和光學元件供應商合作，以獲得對其產品和技術要求的中長期卓見，然後將其引進到自己公司的多年開發路線圖中。」 Boomgarden 繼續說：「很明顯，該行業需要一個機床平台，是可擴展超精密加工能力的界限，並且現在就需要。憑藉在該部門多年成功的基礎，我們的技術人員加緊迎接挑戰，並發表了 Nanotech 的 250UPL MP。這是您將在未來 12 至 18 個月內從 Nanotech 看到的眾多新產品創作之一。」

Nanotech 工程及新產品開發副總裁 Paul Vermette 補充說：「在這個市場上的成功取決於提供完善的工藝知識為基礎的解決方案。我們在北卡羅來納大學夏洛特分校附近投資了一個工藝開發中心，這一直是我們產品和技術開發的珍貴組成部分。」 Vermette 繼續說：「當我們將 250UPL MP 這樣的新機器推向市場時，我們知道公司提供的不僅是一台機器，而是一種解決光學工具製造行業在每天都面對的現實世界複雜挑戰的解決方案。」

Nanotech 的銷售副總裁 Scott Gerhart 進一步評論說：「在過去六個月，我們一直在向全球精心挑選的全球市場之領先公司供應送遞 250UPL MP，並且獲得了壓倒性的正面評價反饋。簡單而言，現今沒有其他機器可以達到這些公司在未來 36 個月內推出的光學設計所要求的表面光潔度和形狀精度。」 Gerhart 繼續說：「我們很高興於 2022 年 1 月 25 日在 Photonics West 正式推出 250UPL MP 平台時與所有公司分享超精密加工的未來。」

如欲了解更多資訊，請聯絡：sales@nanotechsys.com

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) 於 1997 年在新罕布什爾州基恩成立，是摩爾工具公司的獨立子公司。Nanotech 在設計、開發和製造最先進超精密機床及及相關技術（單點金剛石切削、微銑削、微研磨和玻璃壓模）方面是全球領導者，為消費電子、太空、國防、航空、照明、醫療和汽車範疇生產先進的光學組件。Moore Tool 成立於 1924 年，位於康涅狄格州的布里奇波特，在精密和超精密機床市場上擁有悠久的歷史。至今，Moore Tool 提供了完整的高性能 CNC 夾具磨床系列，以及通過 ISO 9001:2015 和 AS9100D 認證的合約精密製造服務。Moore Nanotechnology 和 Moore Tool 已垂直整合到 PMT 集團旗下。