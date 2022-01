AIM ImmunoTech、進行再発卵巣がんを対象とした腹腔内化学免疫療法の第1/2相治験で良好な結果が得られたことを発表

Chinese (Simplified) Japanese

ケモカインを調節するIP化学免疫療法は、良好な忍容性を示し、インターフェロン刺激による遺伝子変化が細胞傷害性Tリンパ球の化学的集積と機能を促進することを実証

強力なデータの結果、第2相治験への移行が可能となった

第2相治験では、シスプラチン/ケモカイン調整療法と併用する腫瘍負荷αDC1ワクチンの免疫学的および臨床的有効性を評価する

フロリダ州オカラ発, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.(NYSE: American AIM) (以下、「AIM」または「同社」) は、複数のタイプのがんや免疫障害、ウイルス性疾患(SARS-CoV-2ウイルスが原因で発症する新型コロナウイルス感染症を含む)の治療法の研究開発に注力する免疫製薬会社であるが、本日、進行再発卵巣がんを対象とした腹腔内化学免疫療法の第1/2相治験の良好なデータを発表した。「Phase I trial combining chemokine-targeting with loco-regional chemo-immunotherapy for recurrent, platinum-sensitive ovarian cancer shows induction of CXCR3 ligands and markers of type 1 immunity (ケモカイン標的療法と局所化学免疫療法を組み合わせた再発プラチナ感受性卵巣がんに対する第1相治験で、CXCR3リガンドと1型免疫のマーカーの誘導が認められる)1」と題した原稿が、米国がん学会の出版物「Clinical Cancer Research 」に掲載された。

ピッツバーグ大学医学部が実施している第1/2相治験は、集中的局所療法のIPシスプラチン (IP) の腹腔内投与およびパクリタキセルの静脈投与の後、IPリンタトリモドとインターフェロン-α (IFNα) のカクテルからなるケモカイン調節 (CKM) レジメンを腹腔内に注入するという集中的な局所療法の、進行期卵巣がん (III-IV)患者のネオアジュバント (一次治療)としての免疫学的および潜在的な臨床効果を評価することを目的としている。本治験では、AIM ImmunoTechが、リンタトリモド (Ampligen®:TLR3アゴニストとして作用するdsRNA) を提供した。

同社のチーフメディカルオフィサー兼チーフサイエンティフィックオフィサーであり、メディカルオンコロジーの専門医認定を受けているDavid Strayer, MDは次のように述べている。「今回の結果は、ヒト腫瘍摘出標本を用いた先行研究において、高用量IFNαおよびセレコキシブと相乗的に作用し、腫瘍微小環境においてTregを抑制する一方でTeff細胞を選択的に増加させ、Teff/Treg比を増加させるという、AmpligenのTLR3アゴニストとしての潜在的に重要な役割を示す重要な拡張です。今回の試験では、再発卵巣がんの治療を受けている患者さんを対象に、Ampligenとケモカイン標的療法や化学免疫療法を併用することで、同様の結果が得られることを示しています。腫瘍の微小環境におけるTeff/Treg比を高めることの重要性は、「コールド」な腫瘍が「ホット」な腫瘍に変化することと関連しており、化学免疫療法に対する感受性が高まり、腫瘍が退縮する可能性が高まることです。これにより、当然ながら、生存率が向上する可能性があります。」

AIMの最高経営責任者であるThomas Equelsは次のように述べている。「今回の結果を大変嬉しく思います。Ampligen®は幅広い免疫学的効果を示しており、卵巣がんの治療において重要な役割を果たす可能性があると考えています。ピッツバーグ大学医学部に感謝するとともに、患者さんとそのご家族に希望を与え、株主の方々への価値も大きく引き上げられる可能性のある、大規模な第2相治験を支援できることを嬉しく思います。」

本治験の第1相には12名の患者が登録され、IPシスプラチン、IP Ampligen®、経口セレコキシブ (COX-2ブロッカー) が投与された。また、コホート2、3、4の患者には、IP IFNαをそれぞれ200万、600万、1800万ユニット投与した。本試験の主な目的は、安全性の評価、第2相推奨用量の特定、および免疫TMEの変化の特徴を明らかにすることであった。腹膜細胞とIP洗浄液は、それぞれナノストリング (NanoString) とメソ・スケール・ディスカバリー (Meso Scale Discovery: MSD) マルチプレックスアッセイを用いてプロファイリングされた。

この第1相治験に登録された12名の患者のうち、9名 (75%) が安全性、毒性、その他の評価項目について評価可能であった。評価不能となった3名の患者は、プラチナ製剤の過敏症反応やポートの合併症により、最少3サイクルを完了しなかった。全体として、IFNαの最高用量を除き、本レジメンの忍容性は良好であった。全グレードで最も多かった毒性は、貧血 (58%)、低マグネシウム血症 (50%)、低ナトリウム血症 (41.7%)、関節痛 (41.7%)、疲労 (41.7%) であった。グレード4の低マグネシウム血症が1例 (8.3%)あった。18MU IFNαを投与された2名の患者 (コホート4) にグレード3以上の腹痛という用量制限毒性が認められた。

なお、IFNαの第2相推奨用量は600万ユニットで、3週間ごとに投与された。PFSの中央値は8.4 (3~16.4) カ月であった。全生存期間の中央値は30 (8~66) カ月であった。同社では、これらの生存期間データは有望な初期シグナルであると考えている。全奏功率は55.6%、病勢コントロール率 (DCR)は77.8%で、期待されたプラチナ感受性の奏功と一致した。奏効者における奏効期間の中央値は11.7 (6~16.4) カ月であった。

主な結果情報

局所シスプラチン、Ampligen、IFNα、経口セレコキシブの併用療法の安全性プロファイルが決定され、第2相の推奨用量が決定された。

化学療法と免疫療法の併用により、IP洗浄による縦断的なサンプリングで得られた腹膜の常在細胞における強固なトランスクリプトームの変化が誘発される。

IP洗浄液のタンパク質含有量は、IFNによる免疫エフェクター分子の治療による増加を捉えている。

インターバルデバルキング時の腫瘍免疫プロファイルは、IPウォッシュと一部重複しており、パーフォリンとグランザイムBをコーディングする遺伝子のアップレギュレーションを示している。

IP洗浄による腹腔の縦断的なサンプリングでは、CTLを引き付けるケモカイン (CXCL-9、-10、-11)、MHC I/II、パーフォリン、グランザイムを含むインターフェロン刺激遺伝子の局所的なアップレギュレーションが示された。これらの変化は、ケモカイン変調後2日目に見られ、1週間以内に収まった。

ピッツバーグ大学医学部の産科・婦人科・生殖科学科のミルトン・マッコール教授兼学科長であり、UPMCのウィメンズヘルス部門のディレクターでもあるRobert P. Edwards MDは、次のように述べている。「卵巣がんの中で最も多い上皮性卵巣がんは、婦人科系がんの中でも最も侵攻性の高いがんであり、積極的な手術や化学療法による治療法があるにもかかわらず、進行した高悪性度漿液性卵巣がん患者さんの5年生存率は低いままです。今回の試験結果は大変有望です。この重要なプログラムの開発をさらに進め、アンメットメディカルニーズを満たすことを期待しています。」

これらの有望な結果に基づき、同社はシスプラチン/ケモカイン調整併用療法に加えて、腫瘍負荷αDC1ワクチンの免疫学的および臨床的有効性を具体的に定義するフォローアップ第2相治験の実施を支援する予定である。

第1/2相治験の詳細については、clinicaltrials.gov (参照番号:NCT02432378) を閲覧されたい。

AIM ImmunoTechについて

AIM ImmunoTech Inc.は、複数のタイプのがんや免疫障害、ウイルス性疾患 (SARS-CoV-2ウイルスが原因で発症する新型コロナウイルス感染症を含む) の治療法の研究開発に注力する免疫製薬会社である。

詳しくは、 www.aimimmuno.com を閲覧されたい。

注意事項

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法 (PSLRA)に規定される意味での将来の見通しに関する記述が含まれている。「かもしれない」、「将来行う」、「予想する」、「計画する」、「予期する」およびこれらに類する表現(ならびに将来の事象や状況に言及するその他の言葉や表現)は、将来の見通しに関する記述であることを示すものである。これらの将来見通しに関する記述の多くは、多くのリスクや不確実性を含んでいる。とりわけ、これらの記述について、同社はPSLRAに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバーの保護を主張している。同社は、進行再発卵巣がんを対象とした腹腔内化学免疫療法の第1/2相治験の結果が良好であったと考えているが、大幅な追加試験が必要となる。いかなる試験も成功するかどうか、有利なデータが得られるかどうかについては保証できない。さらに、研究や治験は、規制当局の承認が得られなかったり、試験薬が不足したり、他の治験を主催している機関の優先順位の変更など、多くの要因に左右される。また、新型コロナウイルス感染症の医療上の緊急事態により、治験の組み入れおよび報告が遅れる可能性がある。同社は、本書の日付以降に発生する事象や状況を反映させるために、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負わない。

