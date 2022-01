Metro Chaîne d'Approvisionnement publie un nouveau livre blanc : « Vers l'électrification des flottes : un guide pour la livraison du dernier kilomètre sans émission » afin d’aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone

TORONTO, 24 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne d'Approvisionnement a publié aujourd'hui un livre blanc intitulé « Vers l'électrification des flottes : un guide pour la livraison du dernier kilomètre sans émission », qui décrit les avantages commerciaux et environnementaux de l'adoption des véhicules électriques (VE) pour les entreprises. Le livre blanc décrit en détail le parcours de Metro Chaîne d'Approvisionnement pour faire passer sa flotte de livraison du dernier kilomètre à zéro émission, tout en fournissant aux entreprises une feuille de route qu'elles peuvent utiliser pour élaborer leurs propres stratégies d'électrification.



« Metro Chaîne d'Approvisionnement s'est engagée à réduire l'impact des émissions de sa chaîne d'approvisionnement et à aider ses clients à réduire leur propre empreinte carbone grâce à la livraison électrique. Nous investissons dans les camions et les infrastructures pour y parvenir », explique John Fahidy, vice-président des solutions de transport chez Metro Chaîne d'Approvisionnement et l'un des trois auteurs du livre blanc. « Nous espérons que ce livre blanc offrira aux lecteurs une meilleure compréhension des façons dont l'électrification des flottes peut non seulement profiter à leurs entreprises, mais aussi à leurs clients, employés et investisseurs, à notre pays et, surtout, à notre climat ».

Alors que la crise climatique ajoute une urgence à la transition vers les VE, l'électrification des flottes est encore au stade de processus. Le livre blanc décrit l'arbre de décision de Metro Chaîne d'Approvisionnement pour l'adoption des VE, qui comprend tout, de l'élaboration d'une analyse de rentabilité à laquelle les dirigeants peuvent adhérer et où lancer un parc de VE au Canada, au choix des camions et des chargeurs adaptés à ses besoins commerciaux.

Les entreprises peuvent aussi apprendre :

Pourquoi le secteur des transports est confronté à des défis de décarbonisation

Les grandes tendances du marché qui favorisent l'adoption des véhicules électriques (VE)

La nécessité d'être un adopteur précoce du transport par VE

Les politiques pertinentes et les domaines de soutien gouvernemental

Les meilleures pratiques à suivre lors de la transition vers une flotte électrique



Alors que les entreprises cherchent à passer à des parcs de véhicules électriques, une lacune notable au Canada concerne l'infrastructure nécessaire pour recharger les véhicules électriques commerciaux lourds. Alors que des entreprises comme Metro Chaîne d'Approvisionnement investissent dans des stations qui permettent les livraisons du dernier kilomètre dans les zones urbaines centrales, leur présence n’est pas suffisante pour soutenir les expéditions à longue distance qui nécessitent un ravitaillement sur les autoroutes canadiennes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Metro Chaîne d'Approvisionnement a créé ses propres capacités de recharge grâce à une station mobile innovante.

« Si le Canada veut réduire ses émissions à zéro d'ici 2050, nous aurons besoin d'un système de recharge fiable pour le secteur de la logistique. Entre-temps, comme nos clients sont de plus en plus nombreux à vouloir réduire leurs propres émissions, nous avons l'occasion de prendre les devants en innovant des solutions d'infrastructure qui feront progresser l'ensemble de l'industrie », affirme Thayani Dayahparan, architecte principal des solutions et de l'innovation chez Metro Chaîne d'Approvisionnement et auteur du livre blanc.

Les entreprises pourraient attendre de voir si les politiques futures favorisent davantage les incitations financières et la logistique liées aux véhicules électriques avant de s'engager dans la livraison zéro émission, mais si elles tardent à le faire, elles seront encore plus en décalage avec les consommateurs actuels soucieux de l'environnement.

« En octobre 2019, nous étions l'une des deux seules entreprises de logistique à adopter des véhicules électriques de classe 5 », explique Cedric George, auteur du livre blanc et président de Custom Delivery services de livraison personnalises, la division de livraison du dernier kilomètre de Metro Chaîne d'Approvisionnement. « Au début de l'année 2021, nous avons élargi notre flotte électrique pour inclure des VE OEM de classe 6 afin de répondre aux besoins d'un grand détaillant en matière de livraisons durables. Nous nous sommes engagés à accroître notre flotte au cours des prochaines années afin de soutenir nos clients avec des livraisons rentables sans émissions à travers le pays ».

À propos de Metro Chaîne d'Approvisionnement

Basée au Canada, Metro Chaîne d'Approvisionnement conçoit et fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes qui aident certaines des marques les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde à faire progresser leurs activités. Au cours des 40 dernières années, l'entreprise s'est développée pour devenir une société importante comptant plus de 80 centres de distribution et 6 000 associés en Amérique du Nord et en Europe. L'échelle, les capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne d'Approvisionnement lui permettent de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

