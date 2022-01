COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Retour de la croissance au 3ème trimestre : +5,2%

English French

NACON Communiqué de presse

Lesquin, 24 janvier 2022 - 18h00

Retour de la croissance au 3ème trimestre : +5,2%

Confirmation des objectifs 2021/22 & 2022/23

IFRS – M€ 2021/22



2020/21



Variation



Chiffre d’affaires



1er Trimestre (avril-juin)



33,7 38,0 -11,3%



2ème Trimestre (juil.-sept.)



39,3 48,6 -19,1% 3ème trimestre (oct.-déc.) (1) 51,2 48,6 +5,2% Jeux 14,3 13,8 +3,4% Accessoires 34,9 32,5 +7,4% Autres(2) 2,0 2,3 -14,4% Cumul 9 mois (avril-déc.) (1) 124,2 135,3 -8,2% Jeux 41,6 46,6 -10,9% Accessoires 78,7 84,1 -6,4% Autres (2) 4,0 4,5 -12,2% (1) Données non auditées (2) Chiffres d'affaires Mobile et Audio

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en net rebond à 51,2 M€, +5,2%

Au 3ème trimestre de l’exercice 2021/22, Nacon renoue avec la croissance après deux trimestres qui avaient été pénalisés par un effet de base très élevé dû aux périodes de confinement favorables à l’activité. La croissance du chiffre d’affaires sur la période a été portée par les bonnes performances du catalogue* de jeux et des accessoires gaming.

JEUX

L’activité Jeux vidéo affiche un chiffre d’affaires de 14,3 M€ en hausse de 3,4% sur le trimestre. Cette progression provient de la sortie de Cricket 22® qui bénéficie d’un démarrage commercial conforme aux attentes. Le back catalogue** résiste avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 5,5 M€.

ACCESSOIRES

L’activité Accessoires est également en progression de 7,4% et s’établit à 34,9 M€ sur la période.

Le 3ème trimestre 2021/22 a vu la sortie de la nouvelle manette Revolution X Pro Controller. Ces bonnes performances auraient pu être amplifiées sans la pénurie de consoles au niveau mondial (PlayStation®4 et consoles nouvelles générations).

Un 4ème trimestre impacté par les décalages de jeux

Au 4ème trimestre 2021/22, Nacon continuera de bénéficier du succès de Cricket 22® et du lancement de Rugby22®. Le chiffre d’affaires Jeux devrait néanmoins être en net repli, compte tenu de la faiblesse de l’activité éditoriale sur la période avec le décalage de Vampire : The Masquerade®– Swansong, sur 2022/23.

Concernant les Accessoires, après le succès de la manette Revolution X Pro Controller pour Xbox® lancée en octobre 2021, le 4ème trimestre profitera de la poursuite des ventes de casques (PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One®, Xbox® Series X|S) et des manettes pour PlayStation®4 et Xbox® Series X|S.

Pour l’ensemble de l’exercice, Nacon confirme ses objectifs avec un chiffre d’affaires qui devrait être compris entre 150 et 180 M€ et un résultat opérationnel courant autour de 20 M€.

Perspectives confirmées pour 2022/23

En 2022/23, Nacon anticipe des ventes soutenues grâce à une activité éditoriale très fournie. Ce sont ainsi plus de 15 jeux qui devraient sortir sur l’exercice. Parmi eux, le très attendu Vampire : The Masquerade®– Swansong et 4 autres jeux majeurs (SteelrisingTM, The Lord of the Rings™ : Gollum™, SessionTM et Test Drive Unlimited Solar Crown TM). Dans le même temps, Nacon poursuivra sa politique d’acquisitions ciblées afin d’enrichir son catalogue et de se hisser parmi les acteurs référents du secteur.

Dans ce contexte, Nacon confirme pour l’exercice 2022/23 son objectif d’un chiffre d’affaires compris entre 250 et 300 M€ ainsi qu’un taux de ROC supérieur à 20%.

* Catalogue : jeux sortis au cours de l’exercice

** Back catalogue : jeux sortis au cours des exercices précédents

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre, le 25 avril 2022, après bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

177,8 M€











EFFECTIF

Plus de 700 collaborateurs











INTERNATIONAL

20 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 14 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe