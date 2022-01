COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Retour de la croissance au 3ème TRIMESTRE (+4,5%)

English French

Bigben Communiqué de presse

Lesquin, 24 janvier 2022 - 18h00

RETOUR DE LA CROISSANCE AU 3ème TRIMESTRE (+4,5%)

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021/22 & 2022/23

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de son exercice 2021/22 (période du 1er avril au 31 décembre).

IFRS – M€ 2021/22



2020/21



Variation



Chiffre d’affaires 1er semestre (avril - sept.) 124,2 135,8 -8,5% Nacon Gaming 73,0 86,6 -15,7% Bigben Audio / Telco 51,2 49,2 +4,1% 3ème trimestre (oct. - déc.) (1) 91,3 87,3 +4,5% Nacon Gaming 51,2 48,6 +5,2% Bigben AudioVidéo / Telco 40,1 38,7 +3,5% Cumul 9 mois (avril - déc.) (1) 215,4 223,1 -3,4% Nacon Gaming 124,2 135,3 -8,2% Bigben AudioVidéo / Telco 91,2 87,8 +3,9%

(1) Données non auditées





Les points à retenir :

Comme attendu, après un premier semestre pénalisé par un effet de base élevé, le 3 ème trimestre 2021/22 renoue avec la croissance. Tirées par les bonnes performances des deux pôles d’activités, les ventes du Groupe sont en progression de 4,5% sur la période à 91,3 M€.





trimestre 2021/22 renoue avec la croissance. Tirées par les bonnes performances des deux pôles d’activités, les ventes du Groupe sont en progression de 4,5% sur la période à 91,3 M€. En conséquence, le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2021/22 atteint 215,4 M€ soit un retrait limité par rapport à l’an dernier de 3,4%, après un 1 er semestre en repli de 8,5%.





semestre en repli de 8,5%. A l’issue du 4ème trimestre, le Groupe Bigben devrait atteindre les objectifs annoncés lors de la publication des résultats semestriels 2021/22.





Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/22 en hausse de 4,5% à 91,3 M€

NACON GAMING

Au 3ème trimestre de l’exercice 2021/22, Nacon renoue avec la croissance après deux trimestres qui avaient été pénalisés par un effet de base très élevé dû aux périodes de confinement favorables à l’activité. La croissance du chiffre d’affaires sur la période a été portée par les bonnes performances du catalogue de jeux(2) et des accessoires gaming.

Jeux : Cette activité affiche un chiffre d’affaires de 14,3 M€ en hausse de 3,4% sur le trimestre. Cette progression provient de la sortie de Cricket 22 ® qui bénéficie d’un démarrage commercial conforme aux attentes. Le back catalogue ( 3) résiste avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 5,5 M€.

: Cette activité affiche un chiffre d’affaires de 14,3 M€ en hausse de 3,4% sur le trimestre. Cette progression provient de la sortie de Cricket 22 qui bénéficie d’un démarrage commercial conforme aux attentes. Le back catalogue résiste avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 5,5 M€. Accessoires : Cette activité est également en progression de 7,4% et s’établit à 34,9 M€ sur la période. Le 3ème trimestre 2021/22 a vu la sortie de la nouvelle manette Revolution X Pro Controller. Ces bonnes performances auraient pu être amplifiées sans la pénurie de consoles au niveau mondial (PlayStation®4 et consoles nouvelles générations).

BIGBEN AUDIOVIDÉO/TELCO

Le pôle affiche un chiffre d’affaires de 40,1 M€ en hausse de 3,5% par rapport au 3ème trimestre 2020/21.

Les A ccessoires M obile s progressent sur la période de 11,7% à 29,0 M€. Cette dynamique est tirée par les gammes Force Power ® , Bigben®, Force Case® et Just Green®, portées par le succès du nouvel iPhone 13 et des smartphones premium progressivement livrés sans chargeur. L’élargissement à d’autres canaux de distribution contribue également à cette croissance.

progressent sur la période de 11,7% à 29,0 M€. Cette dynamique est tirée par les gammes Force Power , Bigben®, Force Case® et Just Green®, portées par le succès du nouvel iPhone 13 et des smartphones premium progressivement livrés sans chargeur. L’élargissement à d’autres canaux de distribution contribue également à cette croissance. L’ Audio /Vidéo réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 10,9 M€ contre 12,6 M€ en 2020/21 impacté par le recentrage des ventes sur les produits à plus forte valeur ajoutée.

Dans ce contexte, le pôle poursuit avec succès ses actions de redressement des marges grâce à l’amélioration du mix-produits.

Confirmation des objectifs 2021/22

Pour l’ensemble de l’exercice 2021/22, Bigben confirme son objectif de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 270 et 300 M€ et un résultat opérationnel courant autour de 24 M€.

NACON GAMING

Au 4 ème trimestre 2021/22, Nacon Gaming continuera de bénéficier du succès de Cricket 22 ® et du lancement de Rugby 22 ® . Cependant du fait de la faiblesse de l’activité éditoriale sur la période, avec le décalage de Vampire : The Masquerade ® – Swansong, sur 2022/23, le chiffre d’affaires jeux devrait être en net repli.

trimestre 2021/22, Nacon Gaming continuera de bénéficier du succès de Cricket 22 et du lancement de Rugby 22 . Cependant du fait de la faiblesse de l’activité éditoriale sur la période, avec le décalage de Vampire : The Masquerade – Swansong, sur 2022/23, le chiffre d’affaires jeux devrait être en net repli. Dans le domaine des Accessoires, après le succès de la manette Revolution X Pro Controller pour Xbox®, lancée en octobre 2021, le 4ème trimestre profitera de la poursuite des ventes de casques (PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One®, Xbox® Series X|S) et des manettes pour PlayStation®4 et Xbox® Series X|S.

BIGBEN AUDIOVIDÉO/TELCO

Le pôle bénéficiera de plusieurs vecteurs de croissance dont : les premières synergies avec Metronic (leader européen du traitement de l’image, dans le domaine de l’audio-vidéo connecté), le développement progressif de la 5G qui favorise le renouvellement du parc mobile, le lancement de nombreux smartphones sans chargeurs.



Confirmation des objectifs 2022/23

Pour 2022/23, le Groupe anticipe une forte progression de ses ventes sur ses deux pôles d’activités avec un chiffre d’affaires qui devrait être compris entre 400 et 450 M€ et un taux de ROC(4) supérieur à 14%.

Cette croissance proviendra notamment d’une activité éditoriale très soutenue de Nacon Gaming (sorties de plus de 15 jeux sur l’exercice dont le très attendu Vampire : The Masquerade®– Swansong et 4 autres jeux majeurs (SteelrisingTM, The Lord of the Rings™ : Gollum™, SessionTM et Test Drive Unlimited Solar Crown TM) et d’un pôle Bigben AudioVidéo/Telco dynamisé par la bonne orientation du marché des smartphones 5G et par l’intégration de Metronic en année pleine.

Suspension du contrat de liquidité dans le cadre de la distribution exceptionnelle en nature d’actions Nacon

Dans le cadre de la distribution exceptionnelle en nature par Bigben Interactive d’actions Nacon dont les caractéristiques précises ont fait l’objet d’un communiqué détaillé en date du 16 décembre 2021, disponible sur le site internet de la Société, le contrat de liquidité conclu entre la Société et ODDO BHF SCA est suspendu à compter du 24 janvier 2022 (inclus) et ceci jusqu’au 3 février 2022 (inclus).

Le contrat de liquidité reprendra le 4 février 2022, date de la mise en paiement de la distribution exceptionnelle.

(2) Catalogue : jeux sortis au cours de l’exercice

(3) Back catalogue : jeux sortis au cours des exercices précédents

(4) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 25 avril 2022, après bourse





