Bombardier annonce de nouvelles nominations dans son équipe Ventes internationales

MONTRÉAL, 24 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui des changements stratégiques à la direction de son équipe Ventes internationales. Les changements, en vigueur immédiatement, ont pour objectif d’optimiser l’expérience de vente à l’échelle internationale et de continuer à tirer parti de la robuste demande visant ses avions d’affaires au vol en douceur et à l’avant-garde de leur marché.



À la suite de sa décision de quitter l’entreprise pour poursuivre des intérêts personnels, Christophe Degoumois, vice-président, Ventes internationales, a transféré ses fonctions de leadership à plusieurs personnes de l’équipe Ventes. Leader accompli, Christophe laisse derrière lui de solides fondations sur lesquelles reposent les valeurs de Bombardier centrées sur le client.

« Nous remercions Christophe pour ses 17 années de service dévoué chez Bombardier ainsi que pour avoir bâti une équipe maintenant prête à assumer plus de responsabilités, a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes, Nouveaux avions. Christophe a grandement contribué à permettre à nos clients de vivre une expérience exceptionnelle et à insuffler une culture de la vente axant nos actions sur les besoins de nos clients. Nous le remercions pour son leadership exemplaire, et nous lui présentons nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles aventures. »

Pour assurer une transition en douceur, Emmanuel Bornand assumera les responsabilités de vice-président, Ventes, Europe, Russie, CÉI, Moyen-Orient et Afrique. Emmanuel a fait ses preuves depuis son arrivée chez Bombardier en 2008. Depuis l’Europe où il est basé, il continuera à tirer parti de la vaste expérience qu’il a cumulée dans le cadre de différents postes de direction pour renforcer davantage les relations avec nos clients et étendre l’activité de Bombardier dans la région.

Stéphane Leroy assumera, quant à lui, les responsabilités liées aux ventes en Asie-Pacifique et en Chine, en plus de celles de son poste actuel de vice-président, Ventes, Avions spécialisés. Ses connaissances et son expertise du secteur, acquises depuis 20 ans chez Bombardier, lui permettront de continuer à produire de solides résultats dans le cadre de son nouveau mandat élargi. Stéphane a passé huit ans en Asie et cumule plus de 30 ans d’expérience de ventes liées à des gouvernements.

Dans son nouveau rôle de vice-président, Ventes, Flottes d’entreprise aux États-Unis, Avions spécialisés et Amérique latine, Michael Anckner ajoutera à ses responsabilités actuelles celles des ventes en Amérique latine. Michael, qui est depuis onze ans chez Bombardier, était auparavant directeur de ventes en Amérique latine. Il continuera à tirer parti de ses connaissances et de sa vaste expérience pour augmenter les ventes en Amérique latine et pour développer les relations avec les clients dans le monde entier.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier . Visitez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.